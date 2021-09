ANSA. E’ un ragazzo ventenne di Bitonto, nel Barese, il presunto responsabile dell’aggressione, durante una lite, avvenuta nella notte in un’area di servizio sulla SP 231 Bitonto-Modugno, che ha causato la morte di Paolo Caprio, 40 anni. Il giovane, Fabio Giampalmo, è stato sottoposto a fermo per l’omicidio volontario aggravato; si era presentato spontaneamente in caserma, accompagnato dal difensore.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 3.