Cinema, Emiliano: “Territorio Foggiano raccontato a Venezia con tinte forti”

Foggia, 5 settembre 2022 – “Venezia accoglie la Puglia con fragorosi applausi. Prima c’è stato l’intensissimo film “Padre Pio” di Abel Ferrara, proiettato alle Giornate degli Autori. Girato interamente a Monte Sant’Angelo, con la magistrale interpretazione di un attore di calibro internazionale come Shia Laboeuf, che ha rapito Venezia trasmettendo al pubblico in sala il misticismo del Santo delle stimmate.

Poi ieri è stata la volta di ‘Ti mangio il cuore’, in concorso nella sezione ‘Orizzonti’. Il film, tutto pugliese, è tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, ‘Ti mangio il cuore’ è un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore. La sceneggiatura è firmata da Antonella Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino. Tra i protagonisti Elodie, al suo esordio cinematografico. Nel cast Francesco Patané, Lidia Vitale, Michele Placido, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, Letizia Cartolaro, Brenno Placido”.

Inizia così la nota diffusa dal Presidente Michele Emiliano: la Puglia è protagonista con ben due pellicole alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia.

Grande entusiasmo per due film con dei protagonisti d’eccezione, che raccontano la terra di Capitanata in modo profondo e originale. Padre Pio interpretato da un attore di calibro internazionale come Shia Lebouf, diretto dal genio di Abel Ferrara. La nota cantante Elodie, al suo debutto come attrice, protagonista di ‘Ti mangio il cuore’, con una visione inedita del Gargano.

“Un territorio quello del Foggiano, raccontato a Venezia con tinte forti, visioni ravvicinate e spesso contrastanti che attraversano spazio e tempo. Storie sociali, antropologiche e interiori, che possono essere entrambe paragonate a delle fiabe di guarigione per un territorio che lotta per la giustizia e il cui filo conduttore è sempre l’amore. Quello per gli uomini e le donne di una terra magica, arcaica, passionale e resistente”, aggiunge Emiliano.

“La storia di Padre Pio lascia emergere il carattere umile ma combattivo e onesto dei braccianti agricoli, che vogliono liberarsi dall’operazione e dallo sfruttamento che ne annullano la dignità umana. Si tratta della prima vittoria socialista contadina repressa nel sangue, concomitante con l’arrivo in città nel 1920 del giovane frate in piena crisi mistica, che resiste alle tentazioni del maligno e manifesta i primi miracoli, ricevendo peoprio in quel tempo le stimmate. Qui la salvezza è affidata all’amore mistico lancinante e totalizzante”.

“In ‘Ti mangio il cuore’, invece emerge tutta l’efferatezza di una malavita, la mafia garganica, che non lascia scampo, che annienta e devasta, che ‘toglie la faccia’ (come racconta il film). La protagonista sarà nella realtà la prima pentita di mafia, con lei solo un’altra donna, restano le uniche collaboratrici di giustizia in quel territorio. Nel film la salvezza è affidata al rivoluzionario amore carnale che tutto vuole”.

“La Puglia sta crescendo e non vuole tornare indietro. Sappiamo da dove veniamo e non ci tiriamo indietro quando si tratta di fare i conti con il passato. Affrontiamo le nostre ferite per guarire e imparare.

Grazie al Cinema, grazie agli autori, agli artisti, ai registi, ai produttori e tutti coloro che partecipano a questa grande macchina dei sogni.

Grazie a tutti coloro che scelgono la Puglia come loro terra elettiva e donano il proprio contributo, a vario titolo, per partecipare alla crescita di questa terra”, conclude Michele Emiliano.