In provincia di Foggia gli assassini sono sempre più i giovani

FOGGIA, 05/09/2022 – Dieci omicidi in nove mesi in provincia di Foggia e non c’è solo la mafia ad armare la mano dei killer. Si spara pure tra i ragazzi anche se poi magari l’ispirazione è quella. Così il ventenne di Orta Nova Andrea Gaeta viene trucidato per strada «per futili motivi», dicono gli inquirenti, forse da un coetaneo e per una donna contesa.

Un sedicenne è indagato per la morte di Francesco Pio d’Augelli il 18 luglio a San Severo. E un altro giovanissimo sarebbe la causa della lite scoppiata la notte del 31 agosto nel Luna park di Manfredonia con conseguente gambizzazione del padre e il panico generato tra la folla che voleva solo divertirsi alle giostre nella notte della santa patrona. Una violenza cieca e indiscriminata agguanta ai polpacci i ragazzi foggiani frutto, speriamo non ancora avvelenato, di questa terra che ha potenzialità enormi e non smette di dimostrarlo (culla del turismo pugliese e dell’agricoltura, fucina di talenti che emigrano), ma con un fuoco nero nelle viscere.

La terra della “Quarta mafia”, di una pervasività malavitosa ramificata da Foggia al Gargano, dal Cerignolano all’alto Tavoliere. Ma qui si tratta adesso di sottrarre alla manovalanza criminale i giovani prima che sia troppo tardi. Le spie accese non mancano: ieri a Foggia tre ventenni sono finiti ai domiciliari per aver rapinato due coetanei in pieno centro, uno dei tre già in carcere per altri reati. (gazzettamezzogiorno)