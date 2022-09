Michele Illiceto: La scuola e le domande mute

Manfredonia (Fg), 5 settembre 2022 – Sono molte le definizioni della scuola. Una certa pedagogia afferma che la scuola è “ambiente di apprendimento”, al quale è certamente funzionale l’insegnamento. Definizioni giuste ma fortemente riduttive. A dire il vero, la scuola è luogo di formazione. E la formazione è più che semplice apprendimento o educazione. Dove non basta l’arte dell’insegnamento. Infatti, posso apprendere ma non lasciarmi formare da ciò che apprendo. Posso imparare ma non essere capace di tradurre ciò che imparo nel mio vissuto quotidiano. E se non sperimento ciò che apprendo, presto è facile che lo dimentichi.

Non è neanche vero che la scuola è un luogo dove si fa cultura, se con questa si intende una mole di sapere fatto di sole nozioni e di informazioni. La cultura non serve a nulla se non è funzionale alla vita. Essa offre strumenti di vario genere per capire e per capirsi, e, capendo, per fare le scelte giuste, per orientarsi nei meandri complicati della vita. Per affrontare la complessità e decodificarla con i linguaggi giusti.

La cultura, a sua volta, si articola in discipline, le quali sono come la cassetta degli attrezzi che al momento opportuno viene utilizzata per risolvere i problemi di varia natura. Ma i problemi bisogna prima saperli decifrare, disarticolare, scomporli e poi analizzarli per trovare una possibile soluzione. Ci vuole un uso meno retorico e più strumentale della cultura.

Poiché non siamo solo ragione, ma anche cuore e corpo, e quindi siamo fatti di relazioni, in quanto luogo di formazione la scuola è anche un luogo di socializzazione, dove imparo non semplicemente a stare con gli altri, ma a costruire con loro una vera e propria comunità. La scuola è luogo di alterità, dove imparo a gestire la diversità come risorsa e non come ostacolo. Dove le differenze sono una ricchezza e non un motivo per disperdersi e frammentarsi. Imparo l’empatia e l’inclusione, la partecipazione attiva e costruttiva. Imparo l’arte della cooperazione piuttosto che quella della competizione. Imparo l’ospitalità e il rispetto di ogni creatura, perché so che sono parte di un tutto che non appartiene solo a me.

Il problema è che per imparare a interagire con gli altri devo anzitutto e contemporaneamente saper stare con me stesso. Cercarmi e trovarmi. Fare i conti con i tempi della mia crescita affettiva. Qui la scuola deve usare l’arma dello stupore e non quello della semplice trasmissione, per aprire le porte chiuse dei ragazzi, i quali a scuola giungono annoiati, sballottati e disorientati. In un certo senso la scuola deve anche saper emozionare. Perché meravigliarsi di qualcosa significa riaccendere le passioni addormentate dall’abitudine.

Ma la scuola è anche luogo rotture e di cesure. Luogo di crisi dove far emergere i conflitti rimossi. Mettere i ragazzi con le spalle al muro, per costringerli a confrontarsi con ciò che, anche se nell’immediato non piace loro, è necessario fare per poter crescere. A scuola i ragazzi vanno smontati, destrutturati, specie se fuori o in famiglia vengono su molto male. A scuola i ragazzi devono scontrarsi con i propri limiti. Non per rassegnarsi o disperarsi, ma per accettarli, affrontarli, e superarli. Condividendoli e non ignorandoli o fuggendo chissà dove.

In questo senso la scuola la deve smettere di insegnare a vincere a tutti costi. Al contrario, essa deve anche insegnare a saper trarre dalle proprie sconfitte una ragione per ricominciare.

Ecco, la scuola è anche un’esperienza esistenziale dove ciascuno deve avere la grande opportunità di cercare e trovare quel se stesso senza il quale non potrebbe affrontare in modo adeguato le grandi sfide del suo stare al mondo. La scuola è invito a fare un viaggio nel proprio mondo interiore, il quale, come un grande castello, ha molte stanze ancora da aprire e conoscere. Gli insegnanti hanno il ruolo di aprire queste stanze con gli strumenti della cultura. Essa offre le chiavi per aprire mondi sommersi e sconosciuti.

I ragazzi arrivano a noi insegnanti come dei grandi labirinti: prigionieri di mondi artefatti dove un Minotauro è pronto a divorarli. Trasformare il labirinto in un castello ecco il compito della scuola.

Come fare tutto questo? Attraverso le grandi domande. La scuola comincia dalle domande e non dalle risposte. Non d ciò che si sa ma da ciò che si sa di non sapere. Da ciò che si vorrebbe conoscere. La scuola non è per i bravi e i saputelli, ma per tutti coloro che si sentono mancanti di qualcosa.

Per tale ragione le risposte, anche quando vengono date, non vengono offerte come belle e pronte. Basta con una scuola dalle “pappe pronte”. La scuola è curiosità e creatività è desiderio e anche ricerca. Le rispose si costruiscono insieme, rendendo l’allievo protagonista e soggetto del proprio apprendimento. Dove tutti imparano: gli alunni dal docente e il docente da ciò che impara e dalla relazione con i propri allievi che lo provocano a dare il meglio di sé, invitandolo mettersi ogni mattina in gioco, anche con il rischio di sbagliare.

Ma oggi a scuola i ragazzi arrivano come capovolti. Arrivano con le domande rovesciate. La loro vita gira intorno a domande futili e inutili. Quelle confezionate dal mercato e da adulti distratti, tutti dediti a coltivare la propria immagine sociale. Ecco che in questo caso la scuola ha il compito, come direbbe Marx, di rimettere in piedi la realtà, cominciando cioè dalle domande vere: quelle che i ragazzi si portano dentro e che da tempo vado chiamando “domande mute”.

Risvegliare le domande significa riaccendere la passione per la vita, per se stessi, per gli altri, per la città. Se la scuola farà questo, l’intera società ne avrà giovamento. Solo che ci vuole molta pazienza e fantasia, molta passione e lungimiranza. Ma soprattutto un grande amore per i ragazzi che ci vengono affidati. Non legandoci ad essi per fare colpo su di loro o per avere compiacenza da pare dei genitori. Ma soltanto aiutandoli e accompagnandoli in questo percorso culturale ed esistenziale, dove anche chi insegna matura e cresce, anche sapendo che un giorno sarà dimenticato.

A cura di Michele Illiceto