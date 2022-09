Rotice: “Attivato il Centro di Riabilitazione Ospedaliera di Manfredonia”

MANFREDONIA (FOGGIA), 05/09/2022 – “L’attivazione del Centro di Riabilitazione Ospedaliera di Manfredonia annunciata poco fa dall’ ASL Foggia è un primo ed incoraggiante segnale che arriva a Manfredonia dalla Direzione Sanitaria guidata dal Dott. Antonio Nigri, con il quale vi è stata sin da subito un’intensa e proficua interlocuzione tecnico-istituzionale per affrontare il tema della risoluzione delle problematicità e l’adeguato potenziamento dell’Ospedale “San Camillo”.

Un primo spiraglio dopo anni di smantellamento di servizi e personale in un territorio che ha necessità di incrementare, in fatto di numeri e qualità, l’offerta sanitaria locale per un ampio bacino di utenza con complicate situazioni socio-economiche. La tutela delle fragilità attraverso l’affermazione del diritto alla salute è una priorità per la nostra Amministrazione comunale che proseguirà nell’azione di interlocuzione continua e costruttiva con Asl e Regione Puglia in materia di sanità.