Comunali Bari, M5s apre a centrosinistra, ‘ma no a primarie’

Ci sediamo al tavolo” della coalizione di centrosinistra “di giovedì per guardarci in faccia, iniziamo a capire che cosa si voglia mettere sul tavolo per la città di Bari del futuro e solo dopo noi individueremo assieme una figura che possa sintetizzare il tutto ma non con le primarie”.

Lo ha detto il coordinatore provinciale barese del M5s Raimondo Innamorato durante la conferenza stampa tenuta assieme al deputato Gianmauro Dell’Olio, sul programma da realizzare per Bari entro la fine della consiliatura e fare il punto in vista delle prossime elezioni amministrative della primavera del 2024.

Il M5s, quindi, apre ad un’alleanza su Bari con il centrosinistra per le prossime Comunali.

“Oggi – ha specificato Dell’Olio – abbiamo presentato un documento al sindaco Decaro, valutiamo un percorso. Parteciperemo al tavolo del 7 settembre, questo non significa che stiamo firmando un patto di sangue, andremo a verificare quelle che sono le condizioni. Noi abbiamo al primo posto i cittadini e la città di Bari”.

Nel programma del M5s per Bari “opere pubbliche – aggiunge Innamorato – rifiuti, ambiente, trasparenza e decentramento amministrativo. Vogliamo presentarci come concretamente i cittadini ci hanno conosciuto.

E’ arrivato il momento di portare a casa gli obiettivi, lo vogliamo fare dialogando con le forze politiche ovviamente nel perimetro del centrosinistra. Dovremo definire una serie di condizioni”.

Lo riporta l’Agenzia Ansa