Di Mauro: “Macchina del fango contro di me, non cado nella trappola”

“Era ampiamente previsto che, dopo due anni di commissariamento del Comune, la campagna elettorale assumesse toni molto accesi fin dalle prime battute. Mi trovo, purtroppo, mio malgrado, a contrastare subdole quanto vigliacche insinuazioni, che toccano la sfera personale”.

Così il candidato sindaco di centrodestra Raffaele Di Mauro risponde a un articolo apparso oggi sul Fatto Quotidiano (che fa riferimento alla testata de L’Immediato) in cui si parla di sue “parentele con persone legate ai clan”. Nel comunicato riprende la risposta data ai giornalisti che l’hanno contattato.

“Non esiste parentela, né affinità tra me e il defunto Franco Spiritoso, che aveva sposato la zia di mia moglie e che io non ho mai conosciuto, visto che è scomparso nel 2007, quando neppure ero fidanzato con la mia attuale consorte, che ho poi sposato nel 2015”. Fin qui le parole al Fatto.

“L’untore di manzoniana memoria- continua nel comunicato- probabilmente, ha dimenticato che nei miei lunghi anni di militanza politica ho cercato sempre di raccontare la storia del mio impegno sociale, le mie idee, i miei progetti; che ho studiato e lavorato per crescere e dimostrare il mio valore, a prescindere dai miei famigliari e dai loro impegni.

L’untore, che come tutti gli ignavi, non ha il coraggio di rivelarsi, ha anche volontariamente dimenticato che sono state più le volte che gli altri mi hanno ricordato di essere figlio di un Segretario Generale di Camera di Commercio, o di avere in famiglia rinomati oncologi, artigiani, professori, ristoratori, bancari, avvocati o magistrati. Io non l’ho fatto perché non ho mai vissuto né come un vanto né come un imbarazzo la vita altrui: per mia natura cerco di occuparmi del mio sentiero affinché sia fruttuoso, incrociando quello degli altri”.

“Mi preme ancora evidenziare che il mio nome non è mai apparso in alcun atto, ufficiale e non ufficiale, della relazione, redatta dal Prefetto di Foggia e mutuata nei suoi effetti dal Ministero degli Interni, per lo scioglimento del Comune capoluogo per infiltrazioni mafiose, se non in uno stralcio nel quale si analizzava la posizione di un altro consigliere comunale presente e non appartenente tra l’altro al partito di Forza Italia.

A differenza di altri, io mi presento per quello che sono e per me parlano la mia coerenza e la mia specchiata e illibata condotta, sia in campo professionale che in quello politico.

D’altronde, non comprendo perché queste perplessità sulla mia persona emergano solo ora e non siano emerse in passato, quando il partito mi ha onorato della candidatura alla Camera dei Deputati e anche nelle scorse Amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Foggia”.

“La divulgazione di queste notizie e il loro contenuto diffamatorio non vanno riportate nell’alveo dell’esercizio del fondamentale diritto sancito dall’art. 21 della nostra Carta Costituzionale -la libera manifestazione del pensiero- e non beneficiano nemmeno della scriminante del diritto di cronaca politica né di quello di critica.

Pertanto, è doveroso, da parte mia, querelare coloro che hanno contribuito a qualsiasi titolo ad infangare il mio nome. Di tanto sarà interessata la locale Procura della Repubblica, affinché venga fatta Giustizia nelle sedi competenti”.

“Questo comunicato stampa sarà il primo e l’ultimo relativo ad aspetti avulsi dalla politica del domani, perché i concittadini devono essere informati su quello che voglio fare per la crescita di Foggia. Non cadrò nella trappola di chi utilizza la macchina del fango per demonizzare l’avversario, impegnandomi, invece a pubblicare il nostro programma elettorale che è già in procinto di essere presentato attraverso le manifestazioni che seguiranno nei giorni a venire”, conclude Di Mauro.