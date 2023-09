Foggia, tabaccaia uccisa: domani convalida per fermo del presunto omicida

FOGGIA – Si terrà domani l’udienza di convalida del fermo di Mossli Radouane, il 43enne di origine marocchina, che ha confessato l’omicidio di Francesca Marasco, la 72enne uccisa lunedì 28 agosto nella sua tabaccheria a Foggia. L’uomo, accusato di omicidio, rapina aggravata e porto illegale di armi, si trova in isolamento nel carcere di Foggia da domenica.

Nei prossimi giorni, inoltre, si svolgerà l’autopsia che potrebbe essere utile a chiarire ancora alcuni punti oscuri dell’omicidio della donna.

Intanto sulla saracinesca della tabaccheria di Franca Marasco nelle scorse ore è comparso un cartello con la scritta ‘Assassino preso. Adesso cominciano le indagini’. Il messaggio, in riferimento al fermo del 43enne, non è firmato e non è stato acclarato al momento a chi possa essere riconducibile o il messaggio che sottende. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.