Manfredonia. Ieri il conferimento della dirigenza del Settore “Economico – Finanziario” alla dr.ssa Distante

Manfredonia – Con atto sindacale del 4.09.2023, premesso che con deliberazione di G.C. n. 112 del 4/7/2023 è stato approvato il fabbisogno del personale 2023-2025 ed il piano occupazionale 2023 in cui è prevista, tra l’altro, l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente per il settore economico-finanziario, considerato che nella seduta del 25 luglio 2023 la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL) ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale adottato con la suddetta deliberazione n. 112/2023, è stato conferito l’incarico di direzione del Settore “Economico – Finanziario” del Comune di Manfredonia per l’espletamento delle funzioni indicate nello Statuto comunale e nel Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi alla Dott.ssa Distante Maricarmen Pia, dipendente a tempo indeterminato di questo ente con qualifica dirigenziale.

E’ stato conferito, altresì, “specifico incarico ad interim della direzione del Servizio “Gestione delle risorse umane” fino a nuova determinazione, fermo restando quanto previsto nel decreto n. 9/2023 in materia di “Gestione Lsu”; resta ferma la facoltà dell’attribuzione di ulteriori e/o diversi incarichi con le medesime modalità”.