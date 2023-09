Manfredonia. “Stamani si è svolto regolarmente il mercato settimanale. Evitato secondo abuso”

Manfredonia – Alla nota del 22 agosto 2023, a firma della Dirigente del 1° Settore – 2° Servizio “Attività Produttive” del comune di Manfredonia, notificata alle Associazioni di Categoria, con la quale veniva comunicata la sospensione dei mercati ricadenti nelle giornate di martedì 29 agosto e di martedì 5 settembre 2023 in concomitanza con l’allestimento del Luna Park in occasione della Festa Patronale cittadina, rispondevano i Dirigenti delle due Sigle di Rappresentanza CasAmbulanti e G.O.I.A.- Fenapi, contrarie ad una decisione difforme dal contesto normativo regionale e cagionevole di enormi danni economici per i concessionari di posteggio nel mercato settimanale.

Nella nota di riscontro, trasmessa al comune di Manfredonia a mezzo Pec dall’Ufficio di Segreteria CasAmbulanti nella stessa giornata del 22 agosto 2023, i Rappresentanti di CasAmbulanti e G.O.I.A. – Fenapi, rivolgendosi alla Dirigente, scrivevano testualmente: “Riscontriamo la Sua nota di comunicazione premettendo la nostra contrarietà rispetto ad una decisione di tale gravità a carico dei concessionari di posteggio. Ad ogni buon conto, per tutti gli approfondimenti del caso, siamo a CHIEDERE urgente incontro, che secondo le indicazioni generali potrebbe tenersi nel pomeriggio di venerdì 25 agosto p.v. a Palazzo di Città. In attesa di cortese riscontro e conferma dell’incontro porgiamo cordiali saluti”.

A fronte di quella comunicazione dal comune di Manfredonia prendevano atto dell’illegittima sospensione del mercato di martedì 5 settembre 2023 e revocavano la decisione, dichiarando il regolare svolgimento del mercato in tale giornata come, di fatto, si è poi svolto.

Da CasAmbulanti è stato il Presidente Savino Montaruli a dichiarare: “questa presa d’atto delle nostre rimostranze è apprezzabile. Ringraziamo la Dirigente Ciuffreda ed il Sindaco di Manfredonia per aver accolto le nostre osservazioni evitando ulteriori danni agli Ambulanti del mercato, oltre a quelli ingiustamente subiti a causa della soppressione del mercato che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso martedì 29 agosto ma che non si è tenuto. Visti i buoni rapporti istituzionali con il comune di Manfredonia abbiamo accettato quella sospensione senza ulteriori azioni ma a condizione che ciò non abbia a ripetersi” – ha concluso Montaruli.

Andria, 5 settembre 2023 – Ufficio di Presidenza CasAmbulanti