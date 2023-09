Marida Episcopo: “Onorata della candidatura per ricostruire Foggia”

“Sono davvero onorata di essere stata scelta per rappresentare i valori del centrosinistra, coalizione larga, identitaria dei principi Interclassisti e riformisti di quell’area progressista in cui mi sono formata ed in cui ho sempre creduto, per restituire un governo democratico alla città di Foggia”.

Lo dichiara Maria Aida Episcopo, candidata a sindaco di Foggia del Campo Largo Progressista.

“La mia designazione, al pari di quelle altrettanto significative che sono state valutate nell’intenso dibattito interno, prospetta per la città un’offerta politica di servizio molto impegnativa perché ha come primo obiettivo

la ricostruzione della trama democratica del nostro tessuto collettivo, andato in frantumi per le note vicende culminate con il triste scioglimento dell’assemblea cittadina per infiltrazioni mafiose.

Nel ringraziare indistintamente tutte le componenti politiche per la fiducia che hanno inteso riporre in me, sento di dover rivolgere subito un corale abbraccio a quanti sceglieranno liberamente di spendersi in questa importante prova del Campo Largo Progressista che mira a rigenerare la nostra città, in cui serve il generoso contributo di tutti.

Ma voglio anche sinceramente salutare tutti i candidati sindaci delle altre forze politiche e movimenti civici, affinché questa circostanza elettorale, decisiva per le sorti di Foggia, segni l’inizio di una nuova stagione di crescita democratica per la nostra comunità attraverso un confronto serio, aperto, anche aspro, ma rispettoso delle persone e delle identità di tutti, convinta come sono che tutti gli ideali e le opzioni programmatiche meritino un’attenzione serena e non acritica, che si basi sul dialogo e non sullo scontro e la demonizzazione dell’avversario.

Affronto questa sfida con spirito sereno e con il fermo proposito di voler servire la Città, quale che sia l’esito della contesa.

Se le elettrici e gli elettori riterranno di dover premiare la proposta della coalizione per la quale mi batterò, sarò pronta a profondere tutte le mie energie per la città in cui sono nata, cresciuta ed in cui ho lavorato e lavoro incessantemente con passione,

sempre al fianco dei giovani, operando del mondo della scuola, della cittadinanza attiva e dell’associazionismo.

Sono loro la vera risorsa su cui bisogna impegnarsi al fine di garantire alle future generazioni della nostra comunità tutto il bene cui hanno diritto, con la crescita di civiltà che tutti, nessuno escluso, devono perseguire perché il futuro di Foggia è oggi”.