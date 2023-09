“Puglia fondamentale nello scacchiere del Sud – Est Europeo, un grande onore”

Bari – “Tanti giovani dell’Aeronautica Militare hanno ricevuto l’Aquila, per noi è una grandissima emozione anche perché Galatina è uno degli aeroporti più importanti per l’addestramento dei nostri militari e anche delle forze alleate nel in sede Nato e anche fuori dalla NATO. Questo è l’orgoglio principale di oggi.

Il ministro Crosetto è qui soprattutto per rendere onore a questa tradizione aeronautica così prestigiosa della Puglia. La nostra regione ha ben tre aeroporti militari, Amendola, Gioia del Colle e Galatina, e quattro aeroporti civili ed è una delle regioni dal punto di vista strategico più importanti nello scacchiere del Sud-Est europeo. Oggi un quarto, forse anche un terzo, delle forze armate italiane di terra, di aria e di mare è schierato qui in Puglia. Per noi è una grande responsabilità e un grande onore.