Successo a Manfredonia della manifestazione “Premio della solidarietà”

Manfredonia – Venerdì 1° settembre 2023, in occasione della Festa in onore di S.Andrea Apostolo, si è tenuta con successo a Manfredonia, in Piazza Papa Giovanni XXIII, la manifestazione: “PREMIO DELLA SOLIDARIETA”, organizzata dalla locale sezione AVIS “Paolo D’Angelo”.

L’evento che è giunto alla sua quindicesima edizione, ha la finalità di premiare persone e associazioni che si sono prodigati nel mondo della solidarietà e dell’impegno sociale, per il bene comune.

Hanno ricevuto il Premio della Solidarietà 2023, i Centri Trasfusionali di “Casa Sollievo della Sofferenza” e dell’Ospedale Civile “San Camillo De Lellis”, con la seguente motivazione: “Per il loro proficuo e costante impegno e per le doti umane e professionali che, nel gesto etico, periodico e gratuito della donazione del sangue, sviluppano cure e speranze reali di vita”. In rappresentanza dei due Centri Trasfusionali, hanno ritirato il premio, il dott. Giuseppe Capucci per il Centro Trasfusionale “Casa Sollievo della Sofferenza” di S.Giovanni Rotondo, e la dott.ssa. Antonia Spagnuolo, per il Centro Trasfusionale Ospedale Civile “San Camillo De Lellis” di Manfredonia.

Alla cerimonia di premiazione erano presenti il sindaco della Città, ing. Gianni Rotice, la Consigliera comunale Mery Fabrizio (delegata ai grandi eventi) e Franco Brunetti, presidente della Festa Patronale in onore di Maria SS. di Siponto 2023, che ha portato i saluti del Comitato Feste.

Ospite speciale della manifestazione il presidente onorario a vita dell’Avis di Amatrice, dott. Luigi Mancini, che ha donato per l’occasione, un dipinto con l’immagine della Sacra icona della Madonna di Siponto alla Sezione Avis di Manfredonia, realizzato dalla gentile sig.ra Luciana Cortellesi, moglie del dott. Mancini. Il dipinto verrà affissò nell’ambulatorio Avis, sito in via Maddalena.

Va ricordato, che dall’ottobre 2011, le Città di Manfredonia e Amatrice sono gemellate nel nome dell’AVIS. Nel corso della manifestazione, Lello Castriotta in triplice veste di presidente della Sezione Avis di Manfredonia, di presentatore e di organizzatore dell’evento, ha voluto ricordare il donatore Paolo D’Angelo, pioniere della sezione Avis di Manfredonia, al quale è stata intitolata la sezione dei Donatori di Sangue della nostra Città.

Hanno partecipato all’evento culturale e musicale, in forma gratuita, musicisti, cantanti, attori e ballerini di talento che hanno riscosso grande successo da parte del pubblico presente alla manifestazione.

Nel corso della serata, si sono esibiti in brillanti performance: La Scuola di Danza “My Dance”, coordinata dalla direttrice artistica Rita Vaccarella; Antonio D’Angelo (cantante) figlio di Paolo D’Angelo; Vincenza D’Oria (cantante); prof. Vittorio Tricarico (regista, attore e romanziere); Giustina Ruggiero e Michele Dell’Anno (cantastorie); il maestro, prof. Mimmo Marasco (tromba); Matteo Guerra (fisarmonica); il ballerino Michele Prioletti della Prioletti Dance Accademy Prioletti, insieme ai ballerini e alle ballerine della Prioletti Dance; Olga Donnini (cantante). Nel corso delle esibizioni, preziosa è stata la collaborazione del musicista, cantante e animatore Vincenzo D’Oria. Al Service (audio e luci) l’esperto e bravo, Ivan Forte.

Una serata che ha avuto la finalità di sensibilizzare la nostra Città verso la Solidarietà con uno sguardo rivolto verso i più deboli, verso di chi soffre, verso chi è ammalato, ma soprattutto verso chi ha bisogno di aiuto.

Il Premio della Solidarietà, organizzato dalla sezione Avis di Manfredonia, che è giunto alla sua quindicesima edizione, è stato ideato e viene presentato da anni da: Franco Rinaldi e Lello Castriotta in arte “I Forbicioni”.

