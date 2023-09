Tommaso Rinaldi: “In attesa di un sussulto di Giandiego Gatta”

Manfredonia – “In attesa che Giandiego Gatta si decida a staccare la spina all’esperienza Rotice, irrimediabilmente agli sgoccioli (cosa che avrebbe già dovuto fare all’indomani delle ‘elezioni’ provinciali) per una volta proviamo a spostare l’attenzione dagli eletti ed occupiamoci degli elettori e delle loro scelte”.

Inizia così un post pubblico odierno di Tommaso Rinaldi, già candidato a sindaco del Comune di Manfredonia.

“Purtroppo visto le esperienze negative vissute, sarebbe il caso di individuare i prossimi candidati su un altro pianeta.” (cit. utente Facebook) E se prendessimo gli elettori da un’altra galassia? Come è possibile lamentarsi ed abbaiare qualunquisticamente contro tutto e tutti, quando pervicacemente, instancabilmente, reiteratamente si continua a votare in base a “si è candidato mio nipote, come faccio?”, “Eh, ma quello mi ha fatto fare una visita a San Giovanni a mia moglie otto anni fa, non posso non votarlo” (testuali parole di cui sono stato testimone alle scorse amministrative) e altre assurdità di questo tipo?

Gli elettori di candidati assurti perfino a ruoli assessorili, la cui impalpabilità è superiore alla nebbia, rifarebbero la stessa scelta? Elettori che hanno dato quasi 500 voti a chi non ha mai preso la parola in aula consigliare lo rivoterebbero?”.

“E quanta soddisfazione c’è nelle migliaia di elettori rimasti abbagliati e folgorati da chi, “venuta da altro pianeta”, non li ha quasi mai rappresentati in consiglio comunale?”.

“Con questo modus operandi, è abbastanza naturale che cittadini validi e competenti se ne stiano lontani dalla politica attiva, omettendo di dare il loro fondamentale contributo per risollevare le sorti della città. Einstein sosteneva che “Se fai sempre le stesse cose otterrai sempre gli stessi risultati”; perciò, non potremo aspirare a nulla di diverso rispetto ai risultati attuali fino a quando non si opterà per le “teste pensanti” anziché per le “mani votanti”, conclude Rinaldi.