Manfredonia – Crisi Amministrativa a Manfredonia, è ufficiale: dinanzi a un notaio del territorio, è stato firmato poco l’atto di dimissioni di 14 consiglieri comunali. Domani le firme saranno depositate all’ufficio Protocollo del Comune. A breve prevista la pubblicazione di una dichiarazione unitaria delle forze di opposizione.

Come anticipato in esclusiva da STATOQUOTIDIANO.IT, ai sensi dell’art. 141 del T.U.E.L. (Testo unico degli enti locali), nelle ultime ore si era rafforzata l’ipotesi delle dimissioni contestuali di 13 Consiglieri comunali a Manfredonia, 9 dell’Opposizione e 4 della Maggioranza, in quota Forza Italia, dopo le recenti dimissioni dell’assessore Libero Palumbo, la recente revoca delle deleghe al vicesindaco Giuseppe Basta, e alla consigliera Liliana Rinaldi, da parte del sindaco Rotice, e dopo la dichiarata indipendenza di Antonio Vitulano, già assessore comunale, e del consigliere Francesco Riganti, dalla stessa F.I…

In queste ore, dunque, si è operato per la raccolta delle adesioni per le dimissioni dei 13 consiglieri comunali, necessarie (12+1) allo scioglimento del Consiglio comunale di Manfredonia, per mancanza del numero legale necessario per il regolare svolgimento delle funzioni amministrative.

Con lo scioglimento del Consiglio comunale, si originerebbe in automatico la decadenza della Giunta e del Sindaco.

Le dimissioni sarebbero state firmate da 14 consiglieri comunali, con atto che poi dovrebbe essere consegnato domani, 6 settembre 2023, o giovedì 7, al segretario generale per essere messo a protocollo.

Qualora si concretizzasse l’ipotesi suddetta, l’atto dovrebbe essere trasmetto in Prefettura a Foggia per la nomina contestuale di un Commissario prefettizio, in carica fino all’indizione nella prima data utile delle elezioni amministrative. Data che dovrebbe coincidere con le elezioni Europee, fissate per il giugno 2024.

Al momento risulterebbero raggiunte 14 firme. Sarebbero risultati vani i tentativi di evitare le dimissioni contestuali della maggioranza più uno dei consiglieri. Come risulterebbero vane le ipotetiche dimissioni del sindaco, potendo le stesse comunque essere revocate.

L’effetto delle dimissioni dei 14 consiglieri comunali sarebbe immediato, una volta depositate le firme al protocollo comunale. E tale effetto travalicherebbe anche le eventuali dimissioni del primo cittadino.

23 novembre 2021 – 05 settembre 2023: dunque, in attesa dell’atto di protocollo in Comune, è durata 650 Giorni, pari a 92 settimane, l’Amministrazione comunale di Gianni Rotice a Manfredonia.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it