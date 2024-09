Foggia, 5 settembre 2024. L’Università di Foggia annuncia l’avvio di un’iniziativa formativa di grande rilievo, promossa dal Centro di Simulazione Avanzata in Medicina (SimUMed) in collaborazione con il Placement di Ateneo. Il corso offrirà agli studenti l’opportunità di ottenere 1 Credito Formativo Universitario (CFU) per la partecipazione, arricchendo il loro percorso accademico con competenze pratiche di grande utilità nella vita di ogni giorno.

L’iniziativa, proposta dal prof. Giorgio Mori, Delegato rettorale alla Didattica, è finalizzata all’acquisizione delle certificazioni di “Esecutore laico di Basic Life Support adulti” e “Esecutore laico di Basic Life Support pediatrico” rilasciate dall’Italian Resuscitation Council (IRC). Questo progetto si rivolge principalmente agli studenti iscritti a corsi di studio non sanitari, con particolare attenzione a chi opera o intende operare in ambienti ad alta densità di popolazione, come scuole, aziende e contesti sportivi, o a chi desidera approfondire le manovre di rianimazione di base.

Il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, dichiarando: “L’Università di Foggia è sempre in prima linea nel promuovere attività che possano coniugare formazione accademica e competenze pratiche. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come il nostro Ateneo sia impegnato nel fornire agli studenti strumenti utili non solo per il loro percorso di studi, ma anche per la vita quotidiana e professionale. La sicurezza e la capacità di intervenire in situazioni di emergenza sono competenze di valore inestimabile”.

La prof.ssa Gilda Cinnella, responsabile scientifica del centro e docente del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia: “L’iniziativa rappresenta una opportunità unica per gli studenti, consentendo loro di acquisire il titolo di esecutore laico di “Basic life support and defibrillator (BLSD) adulto” e di esecutore laico di “Basic life support and defibrillator (BLSD) pediatrico”. Entrambi i titoli sono rilasciati dall’Italian resuscitation council (IRC). Il Centro di Simulazione della nostra università (SimUMed), è affiliato all’IRC ed accreditato dalla Regione Puglia dal 2017. Questa iniziativa è rivolta a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio non sanitari ed è particolarmente indicata per chi opera o intende operare in ambienti ad alta densità di popolazione quali scuole, aziende, ambienti sportivi o a chi è interessato a conoscere ed approfondire le manovre di rianimazione di base. Il soccorritore BLSD laico è un operatore di primo soccorso, un cittadino, che presta aiuto in caso di emergenza sanitaria”.

Il prof. Giorgio Mori, Delegato alla Didattica, ha spiegato: “Abbiamo concepito questo progetto con l’obiettivo di fornire agli studenti un’esperienza formativa di elevato valore, integrando in modo armonioso e innovativo la teoria con la pratica in un ambito essenziale e di grande impatto sociale come quello delle emergenze sanitarie. La decisione di attribuire 1 CFU per la partecipazione non solo riflette l’importanza di queste competenze nel contesto accademico, ma sottolinea anche l’impegno costante dell’Università di Foggia nel promuovere un apprendimento che risponde alle esigenze reali del settore sanitario, preparando i nostri studenti a diventare professionisti altamente qualificati e pronti ad affrontare le sfide del futuro”.

Il corso si terrà presso il Centro Universitario di Simulazione Avanzata in Medicina dell’Università di Foggia, sotto la direzione della prof.ssa Gilda Cinnella. Il Centro SimUMed, accreditato dalla Regione Puglia e facente parte della rete dei Centri IRC, è anche iscritto nel Registro dei Centri di Simulazione della SIAARTI e della SIMMED, garantendo così elevati standard di qualità e professionalità.

Per garantire un apprendimento ottimale, ogni corso è limitato a un massimo di 15 partecipanti. Il costo per gli studenti dell’Università di Foggia è di € 30,00 a copertura dei materiali didattici e dell’attestato IRC.

Gli studenti interessati potranno utilizzare il CFU riconosciuto per le discipline a scelta libera, compatibilmente con il proprio piano di studi.

L’Università di Foggia invita tutti gli studenti a partecipare a questa iniziativa, che rappresenta un’importante occasione di crescita personale e accademica.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di iscrizione, è possibile consultare il sito dell’Università di Foggia o contattare direttamente il Centro SimUMed.