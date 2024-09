San Severo. Nell’ottica di una efficace trasparenza e per venire incontro alle richieste d’informazione pervenute da numerosi concittadini, il Sindaco Lidya Colangelo e l’Assessore alle Politiche Sociali Bruno Savino informano che la lista dei beneficiari di CARTA DEDICATA A TE, sarà disponibile sul sito del comune non appena l’INPS invierà i codici.

La lista dei beneficiari è gestita direttamente da INPS. Sul sito del Comune di San Severo www.comune.san-severo.fg.it insieme alla lista saranno comunicate anche le modalità di ritiro, consultazione ed eventuale assistenza presso l’Ufficio Servizi Sociali. Giova precisare che fino a quando non perverrà l’apposito elenco dall’INPS il Comune di San Severo non è in grado di fornire alcuna informazione sui nominativi.

CARTA DESTINATA A TE è il fondo destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000,00 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti o di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Ricordiamo che ad ogni nucleo familiare avente diritto sarà concesso – una tantum – un contributo economico annuo di 500,00€ versato in un’unica soluzione sulla carta elettronica di pagamento prepagata ricaricabile e nominativa denominata appunto “Dedicata a Te“.