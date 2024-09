Foggia. Si è svolta ieri, presso Palazzo di Città, una proficua riunione tra il management di ATAF Spa e le rappresentanze degli istituti scolastici di secondo grado del territorio, alla presenza dell’assessore alle Partecipate del Comune di Foggia, Davide Emanuele. L’incontro ha avuto come obiettivo il coordinamento del trasporto scolastico dedicato in vista dell’imminente riapertura delle scuole.

Grazie alla collaborazione tra le parti, è stata raggiunta un’importante intesa che consentirà di garantire agli studenti un servizio di trasporto pubblico efficiente sia per l’entrata che per l’uscita dagli istituti. Questa sinergia risponde all’esigenza di offrire una mobilità adeguata agli studenti che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per recarsi a scuola, con un’attenzione particolare ai tanti pendolari.

In linea con questa strategia, ATAF Spa ha annunciato l’istituzione di una nuova linea scolastica, che collegherà direttamente il Nodo Intermodale con gli istituti Da Vinci e Perugini. Tale potenziamento rappresenta un passo concreto per agevolare il trasporto di numerosi studenti e migliorare la qualità del servizio offerto, con evidenti benefici per tutta la cittadinanza.

“Siamo estremamente soddisfatti dell’esito della riunione– commenta Emanuele -. È stato riorganizzato il servizio di trasporto in base alle esigenze pervenute da tutti gli Istituti scolastici, il risultato raggiunto dimostra l’impegno di questa amministrazione nel garantire un servizio di trasporto pubblico efficiente e sicuro per tutti gli studenti, in particolare in vista della ripresa delle attività scolastiche. Il potenziamento delle linee e l’istituzione della nuova tratta scolastica testimoniano la nostra attenzione nei confronti delle esigenze dei giovani e delle loro famiglie, così come il nostro obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile e accessibile.”

“ATAF Spa – aggiunge il presidente Domenico Morsuillo – è impegnata ogni giorno nel miglioramento del servizio offerto alla cittadinanza, L’istituzione della nuova linea scolastica rappresenta un passo importante per agevolare gli spostamenti, soprattutto per i tanti pendolari. Continueremo a lavorare con impegno per potenziare ulteriormente il servizio, istituendo nuove linee a beneficio degli studenti e dell’intera comunità. Siamo certi che la collaborazione tra ATAF e le istituzioni scolastiche possa contribuire a migliorare significativamente la qualità del trasporto pubblico locale.”

ATAF Spa comunica che ulteriori potenziamenti delle linee di trasporto pubblico saranno presto attivati, sempre nell’ottica di migliorare il servizio a favore degli studenti e della comunità.