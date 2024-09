Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – “UNA CASA DI VETRO Rendiamo la nostra Città una casa di vetro ideale.

Favoriamo la trasparenza effettiva di ogni iniziativa, che riguardi la comunità.

Muoviamo dai buoni propositi verso il piano fattuale.

Abbandoniamo il teatrino delle dichiarazioni ideologiche e dei gesti populisti da qualsivoglia pulpito provengano.

Ringraziamo, per il tramite della presidente, Stefania Fortunato, l’intero comitato, per l’impegno profuso, in occasione della recente festa patronale.

E, per garantire effettività alla trasparenza, attuando, quindi, la legalità sostanziale-invocata in ogni dove da autorità civili e religiose cittadine- chiediamo di rendere pubblici, a beneficio della collettività, il rendiconto finale e la correlata documentazione giustificativa, inerenti le attività, svolte nel corso della celebrazione di tale evento, in onore di Maria Santissima di Siponto.

Attribuiamo valenza pubblica a ciascuna traccia, relativa a tutte le forme di contributi ricevuti dai cittadini ovvero dagli operatori economici, nonché alle spese sostenute, indipendentemente dalle rispettive destinazioni specifiche.

Garantendo ovviamente l’osservanza della disciplina in tema di riservatezza.

Consentiamo, dunque, alla spinta legalitaria di assumere finalmente il sopravvento, imprimendo una svolta decisiva e reale.

Edifichiamo la casa di vetro, in cui si vede nitidamente ciò che avviene all’interno e coloro che scrutano sono i MANFREDONIANI”.

Lo scrive il Consigliere comunale Ugo Galli.