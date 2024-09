MANFREDONIA (FOGGIA) – FESTA DELL’UNITA’ PRIMA GIORNATA

Partirà alla grande giovedì 5 la Festa regionale de l’Unità che quest’anno si svolgerà a Manfredonia.

Dopo il momento inaugurale della Festa, alle 18.30 ospiteremo un panel di eccezione sui temi del lavoro e dello sviluppo del Mezzogiorno, con Andrea Orlando, Marco Sarracino, Claudio Stefanazzi, Loredana Capone e Gigia Bucci.

Alle 19.30 invece avremo una Festa nella Festa: sarà con noi la Segretaria nazionale del PD Elly Schlein.

IL PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO

La seconda giornata della Festa regionale de l’Unità, venerdì 6 settembre, ci regalerà due panel su temi di strettissima attualità.

Partiremo ascoltando le voci di autorevoli Sindaci del centrosinistra, che parleranno della immensa opportunità che il Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta per i Comuni.

Saranno con noi il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il Sindaco di Bari Vito Leccese, la Sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo, la Sindaca di Andria Giovanna Bruno e il Sindaco di Gallipoli Stefano Minerva.

La serata proseguirà poi su un momento di approfondimento che ci sta particolarmente a cuore.

In queste settimane tutta la nostra comunità è mobilitata nella campagna contro l’autonomia differenziata: una legge ingiusta, che spacca il Paese e ci mortifica il valore dell’unità nazionale.

Ne discuteremo con la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, il nostro Presidente Michele Emiliano e l’On. Ubaldo Pagano.

IL TERZO GIORNO DELLA FESTA DE L’UNITA’

La terza giornata della nostra Festa regionale, sabato 8 settembre, inizieremo presto, già la mattina discutendo di un tema che ha animato dibattiti in tutto il Paese quest’estate.

Parleremo infatti di ius soli e ius scholae con l’On. Arturo Scotto, Lucia Parchitelli, Shady Alizadeh, Colomba Mongiello e Pasquale Chieco.

Ci ritroveremo poi nel pomeriggio per confrontarci sulla riforma della giustizia, argomento che ha segnato la politica italiana nell’ultimo anno. Siamo felici di avere con noi in quella sede l’On. Maria Elena Boschi, la cui presenza vuole suggellare un allargamento del campo largo anche in Puglia.

Assieme a lei un panel di assoluta eccezione.

Abbiamo voluto su quel palco il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, perché non c’è confronto se non in presenza di opinioni differenti e non ci può essere festa democratica che non le accolga. Nel medesimo incontro interverranno un’amica della nostra terra l’On. Debora Serracchiani, il Segretario dell’Associazione nazionale magistrato Salvatore Casciaro e l’On. Marco Lacarra.

La giornata terminerà nel migliore dei modi: abbiamo scelto di parlare di sanità, tema centrale nella vita dei cittadini soprattutto in un momento in cui l’autonomia differenziata minaccia di acuire drammaticamente le diseguaglianze nell’accesso alle cure nel nostro Paese. Le figure che abbiamo invitato a discuterne con noi sono tra le più autorevoli per parlarne.

Ospiteremo l’On. Nicola Zingaretti, la Responsabile salute nella Segreteria nazionale del PD Marina Sereni, il Segretario generale della UIL Gianni Ricci, l’On. Beatrice Lorenzin e il Vicepresidente della nostra Regione Raffaele Piemontese.

SERATA CONCLUSIVA

Vogliamo discutere apertamente del campo largo e delle sue prospettive e abbiamo provato a costruire un momento che lo rappresentasse tutto.

Saranno quindi con noi il Capogruppo PD al Senato Francesco Boccia, Teresa Bellanova di Italia Viva, il Segretario nazionale di Sinistra Italiana Nico Bavaro, il Coordinatore pugliese del Movimento 5 Stelle l’On. Leonardo Donno e il Capogruppo PD al Consiglio regionale della Puglia Paolo Campo.

Proseguiremo su questa scia con un panel legato a come vorremmo che il sud venisse rappresentato in Europa.

Non potevamo che discuterne con il Presidente di Sinistra Italiana Nichi Vendola, il nostro campione di preferenze Antonio Decaro e Georgia Tramacere.

E il gran finale? Non poteva che vedere sul palco gli straordinari Segretari del PD e il Responsabile organizzazione del PD Puglia Pierpaolo Treglia che hanno reso possibile tutto questo.