MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Ieri – mercoledì 4, nella sala conferenze della Biblioteca – si è tenuto l’incontro speciale del Tavolo permanente del Welfare dedicato al tema del randagismo che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini.

Il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo: “Oltre all’area di sgambamento, Monte Sant’Angelo è pronta ad inaugurare anche il canile rifugio che abbiamo realizzato nei pressi del CCR.

Dotiamo, così, la città di importanti infrastrutture a cui affianchiamo un lavoro di supporto da parte dei nostri uffici, sia quello dedicato all’ambiente che la nostra Polizia locale che coadiuveranno l’ASL e i suoi uffici preposti”.

L’incontro è stato anche un’occasione per un proficuo confronto tra cittadini rispetto al contenimento della popolazione di randagi e alla corretta gestione di quelli già presenti.

Diversi casi, infatti, si sono verificati in città: “Ridurremo così anche gli episodi spiacevoli che si sono verificati, perché il cane sarà più controllato e sarà curato”.

In chiusura dell’incontro – a cui hanno partecipato anche gli Assessori al #WelfareMSA Lea Basta e all’ #AmbienteMSA Vittorio de Padova, insieme ai Responsabili Cotugno e Schiavone – il Sindaco ha lanciato un appello: “Comune e ASL da soli non riusciranno a organizzare al meglio i servizi, abbiamo bisogno dell’aiuto dei nostri concittadini, dei tanti volontari che quotidianamente già si prendono cura dei randagi presenti sul nostro territorio.

Un percorso di responsabilità condivisa tra pubblico e privato che mira finalmente alla creazione e al potenziamento dei servizi in un’area interamente dedicata ai nostri amici a quattro zampe, per il loro benessere e per la sicurezza di tutti”.