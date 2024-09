Salvatore Mazzamurro elogia la Festa Patronale 2024: "La più bella degli ultimi 10 anni"

Manfredonia, Settembre 2024 – “La festa patronale del 2024 di Manfredonia ha raggiunto un traguardo senza precedenti, consacrandosi come uno degli eventi più riusciti e partecipati degli ultimi dieci anni“. A sottolineare il successo dell’edizione di quest’anno sono stati i complimenti di Salvatore Mazzamurro, rappresentante del Nucleo Provinciale per la Sicurezza e la Legalità Giovanile, che ha elogiato l’impegno delle istituzioni, delle forze dell’ordine e della comunità nel garantire una celebrazione sicura, pacifica e carica di significato.

Parole di apprezzamento per il Sindaco e l’Amministrazione Comunale

Mazzamurro, in un intervento molto sentito, ha espresso il suo riconoscimento al sindaco di Manfredonia e all’amministrazione comunale per il loro operato impeccabile nella gestione dell’evento. “Questa festa rappresenta un simbolo di unità e di collaborazione tra le istituzioni e la cittadinanza,” ha dichiarato Mazzamurro, sottolineando l’importanza di una pianificazione attenta e condivisa per garantire la sicurezza e l’ordine durante una manifestazione di tale portata.

Un plauso particolare è stato rivolto alle forze dell’ordine e alle associazioni di volontariato, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel mantenimento della sicurezza pubblica durante l’intera durata della festa. Grazie alla loro costante presenza sul territorio, non si sono registrati episodi rilevanti di violenza, risse o abuso di alcol e droghe, segnando un risultato straordinario per un evento che ha visto un grande afflusso di turisti e residenti.

“Il lavoro congiunto delle forze dell’ordine e dei volontari ha reso possibile un ambiente sicuro e accogliente per tutti i partecipanti,” ha affermato Mazzamurro, aggiungendo che il clima di serenità e legalità è stato fondamentale per il successo dell’evento.

L’Omelia del Vescovo Padre Moscone: “Un momento di riflessione profonda”

Tra i momenti più significativi della festa patronale, va menzionata l’omelia del vescovo Padre Franco Moscone, il cui messaggio spirituale ha toccato profondamente la comunità. Mazzamurro ha voluto rendere omaggio alle parole del vescovo, definendole “importanti e ispiratrici” per la riflessione collettiva. Il richiamo alla solidarietà, alla fratellanza e alla pace ha rafforzato lo spirito della festa, che non si è limitata alla celebrazione religiosa ma ha abbracciato l’intera comunità, promuovendo valori universali di rispetto e coesione.

“La festa patronale di quest’anno può essere senza dubbio definita la più bella degli ultimi dieci anni,” ha dichiarato Mazzamurro, riassumendo il sentimento comune tra i cittadini. Il grande afflusso di turisti, provenienti non solo dalla Puglia ma da ogni parte d’Italia, ha confermato l’attrattiva sempre crescente dell’evento. Ma è stato soprattutto il coinvolgimento del sociale, con la partecipazione attiva di numerose associazioni e cittadini, a decretare il successo della manifestazione.

Le associazioni di volontariato e i cittadini hanno giocato un ruolo cruciale nel garantire la buona riuscita della festa. Mazzamurro ha voluto ringraziare pubblicamente tutte le realtà sociali che si sono impegnate nel sostenere l’organizzazione e la gestione dell’evento, dimostrando come una comunità unita possa affrontare qualsiasi sfida.

“Il sociale ha risposto con grande entusiasmo, e i complimenti per la buona riuscita della festa sono giunti da ogni parte,” ha detto Mazzamurro, lodando il contributo di tutti coloro che hanno reso possibile una festa patronale così partecipata e priva di incidenti.

Il bilancio finale della festa patronale del 2024 non può che essere positivo: un evento che ha saputo coniugare sicurezza, tradizione, fede e partecipazione sociale. L’assenza di incidenti rilevanti e la grande partecipazione popolare sono testimonianze dell’impegno delle istituzioni e del senso di responsabilità della cittadinanza.