Foggia. “Esprimo la mia più profonda indignazione e tristezza per l’atto di vandalismo che ha colpito il monumento dedicato alle vittime di Viale Giotto, un luogo di memoria e dolore per tutta la nostra comunità. Questo gesto irrispettoso offende non solo la memoria delle 67 vite spezzate dalla tragedia del crollo dell’11 novembre 1999, ma anche il cuore della città di Foggia, che da quel giorno vive nel ricordo di quelle famiglie segnate dalla tragedia.

Rassicuro i cittadini che la polizia locale sta già lavorando intensamente, raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili di questo ignobile gesto. La comunità foggiana merita rispetto, soprattutto per i luoghi che rappresentano il dolore e la memoria collettiva.

Invito la cittadinanza a unirsi contro ogni atto di vandalismo, collaborando per salvaguardare i simboli che rappresentano la nostra storia e i nostri valori. A nome dell’amministrazione comunale, assicuro il massimo impegno affinché episodi come questo non restino impuniti e sarà nostra cura ripristinare il monumento al più presto, con la dignità che merita”