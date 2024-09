Un repertorio e uno spettacolo strabordante, affinato in venti anni di pratica di concerti per le feste, che celebra la festa e la realizza.

È Conciati per le feste, il tour di Vinicio Capossela in Italia ed Europa con cui l’artista presenterà il nuovo album in uscita il 25 ottobre per Warner Music Italy.

Prevendite disponibili dalle ore 12.00 su Ticketone, sia per l’acquisto dei biglietti singoli sia per due speciali bundle composti dal biglietto e dal nuovo disco in arrivo al link: https://www.ticketone.it/artist/vinicio-capossela/

I biglietti per il concerto di Aosta saranno disponibili da fine settembre su www.webtic.it

Si comincia sabato 26 ottobre con l’anteprima al Teatro Splendor ad Aosta per poi proseguire sabato 2 novembre al Teatro Verdi a Cesena, venerdì 8 al Teatro Cartiere Carrara a Firenze, venerdì 15 all’Estragon a Bologna, domenica 17 all’Eremo a Molfetta, martedì 19 alla Casa della Musica Federico I a Napoli, mercoledì 4 dicembre al Gran Teatro Geox a Padova, venerdì 13 e sabato 14 al Carroponte a Sesto san Giovanni (Chapiteau delle Meraviglie), mercoledì 18 all’Atlantico a Roma, sabato 21 al Teatro Concordia a Venaria Reale (TO), domenica 22 al Teatro PalaUnical a Mantova e infine un doppio appuntamento, mercoledì 25 e giovedì 26, con il tradizionale concerto natalizio al Fuori Orario a Taneto di Gattatico (RE).

In programma anche una serie di prestigiosi appuntamenti internazionali: domenica 24 novembre a La Madeleine a Bruxelles, martedì 26 alla Union Chapel a Londra, giovedì 28 a La Paloma a Barcellona, venerdì 29 alla Sala Villanos a Madrid, domenica 8 dicembre al Kesselhaus a Berlino e mercoledì 11 alla Tollhaus a Karlsruhe, martedì 11 febbraio 2025 al Kaufleuten Zürich di Zurigo.

I brani di “Conciati per le feste” sono brani nati dal vivo e per vent’anni hanno visto la luce soltanto nella effimera dimensione live della celebrazione festiva, racconta Vinicio Capossela. Per due decadi la loro vita è stata strettamente legata ad un periodo circoscritto, definito e ciclico, quello delle feste di fine anno; quel periodo in cui il buio della notte prevale sul giorno e attraverso i doni si pratica una contrattazione con gli spiriti delle tenebre per assicurarsi il ritorno della luce e l’avvento della vita; quel lungo periodo, cioè, che comincia con le feste dei morti e termina con la Pasqua dell’Epifania, in cui il tempo orizzontale e ordinario cerca di comunicare con la verticalità di un altro tempo.

Trascinati da un istinto ben radicato, per vent’anni abbiamo suonato concerti per le feste con in mente i Pogues e “Sulla strada” di Kerouac, in cui nei giorni di Capodanno si passa da una jam sfrenata all’altra con l’argento vivo addosso. L’epicentro di questa stagione in cui si rimbalza come in un grande flipper è sempre stato il Fuori Orario di Gattatico (RE), la nostra Rovaniemi, il paese di Babbo Natale e di tutti i suoi disgraziatissimi compari – a partire da Shane MacGowan, nato anche lui il 25 dicembre.

Ci sono volute l’interruzione del tempo imposta dalla pandemia e la festa mancata di quell’anno per chiuderci – ben mascherati e distanziati – a registrare queste canzoni con l’aggiunta degli inediti composti per l’occasione e finalmente dar loro una forma durevole e una vita autonoma su supporto.

Non avevamo previsto, però, che nel frattempo il mondo sarebbe precipitato lasciandoci attoniti e conciati per le feste. Prima l’isolamento, poi le guerre e il populismo trionfante: la realtà menava fendenti e imponeva urgenze. Tutto era diventato urgenza, anche le canzoni, che si sono quindi imposte in numero di 13 (Tredici canzoni urgenti).

Ora però è arrivato il momento di riprenderci la festa e di spostare l’accento da quella A passiva e piana alla O attiva e sdrucciola. Non più conciàti per le feste dalla realtà, ora siamo pronti a rivolgere un invito imperativo a tutti: cònciati per le feste! Acconciati, preparati, vestiti per riprenderti il tempo della festa e della vita!

Nella Festa, infatti, tutti sono attori protagonisti di una costruzione collettiva. Lo spirito che qui si rivela è lo spirito di una ritrovata partecipazione attiva, una palestra utile a uscire fuori dalla passività a cui la realtà spettacolarizzata del tempo ordinario ci riduce sempre più.

La festa vive in uno spazio e un tempo separati dall’ordinario e per accedervi bisogna acconciarsi convenientemente, indossando una maschera fittizia che permetta di liberare ciò che la maschera abitudinaria reprime e cancella.

La Festa d’altronde è un pericolo, perché si entra in un’area non programmabile, non prevedibile in cui ci si dà la possibilità di incontrare la Vita. In altre parole, nella Festa si corre il rischio più grande: quello di incontrare sé stessi. E allora sì che sono occhi neri! Allora sì che ci si concia male!

La Festa è infatti rivelatrice di un altro tempo, della possibilità di un’altra vita, di fronte alla quale si può impallidire, assumere il colore slavato e cadaverico del cerone di Amleto di fronte al teschio.

Dalla festa si può uscire suonati, e noi vogliamo suonarle tutte! Conciarci per le feste appunto!

Dopo essere apparse in un luogo e un tempo circoscritti, ora che sono registrate queste canzoni ci offrono la possibilità di moltiplicare tempi e luoghi con un tour.

Il giro di giostra partirà a fine ottobre, alla vigilia della festa dei morti, da Aosta e poi cercherà di insinuarsi anche nella quotidianità di tutta la Penisola e in diverse capitali europee, portando ovunque la luce della Festa e la brillante caducità dei coriandoli.

Conformemente alla natura composita della festa, Conciati per le feste attinge a diverse fonti e disparate tradizioni.

C’è lo swing alla Louis Prima (il cantante più festivo di tutti che mai ha inciso un pezzo natalizio), il folklore italo-americano di Lou Monte e Nick Apollo Forte, gli inni presbiteriani, le fantasmagorie fiabesche, pezzi festivi e digestivi, marimbe di ossa, ottoni e vibrafoni. C’è la doppia ancia dei sassofoni, l’organo Farfisa, la chitarra a pancia grossa, il contrabbasso degli Aristogatti, i tamburi forsennati, i cori, gli inni e le campanelle. Tutta la paccottiglia delle feste tirata a lucido per uno sparo di coriandoli con il retrogusto triste che sempre lascia questa sciagura inevitabile che sono le feste.

Solo il rischio del Guastafeste aleggia sulla buona riuscita del gioco festivo, che col suo cinico disprezzo è sempre in agguato per rovinare la gioia dell’unico tempo in cui ci si può liberare dai destini prescritti. Ma siate pronti, acconciatevi con noi! Esorcizziamo insieme il Guastafeste con tutti i suoi accoliti annidati in ogni piega del mondo!

VINICIO CAPOSSELA CONCIATI PER LE FESTE

Biglietti disponibili sulla piattaforma Ticketone

Link acquisto: https://www.ticketone.it/artist/vinicio-capossela/

26 ottobre 2024 AOSTA, Saison Culturelle, Teatro Splendor, ore 20.30 – anteprima nazionale

2 novembre 2024 CESENA, Teatro Verdi, ore 21.15

8 novembre 2024 FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara, ore 21.00

15 novembre 2024 BOLOGNA, Estragon, ore 21.00

17 novembre 2024 MOLFETTA, Eremo, ore 21.00

19 novembre 2024 NAPOLI, Casa della Musica Federico I, ore 21.30

24 novembre 2024 BRUXELLES, La Madeleine, ore 20.00

26 novembre 2024 LONDRA, Union Chapel, ore 20.00

28 novembre 2024 BARCELLONA, La Paloma, ore 21.00

29 novembre 2024 MADRID, Sala Villanos, ore 22.00

4 dicembre 2024 PADOVA, Gran Teatro Geox, ore 21.15

8 dicembre 2024 BERLINO, Kesselhaus, ore 20.00

11 dicembre 2024 KARLSRUHE, Tollhaus, ore 20.00

13 e 14 dicembre 2024 MILANO, Carroponte Sesto S.G (Chapiteau delle Meraviglie), ore 21.00

18 dicembre 2024 ROMA, Atlantico, ore 21.00

21 dicembre 2024 VENARIA REALE (TO), Teatro Concordia, ore 21.00

22 dicembre 2024 MANTOVA, Teatro PalaUnical, ore 21.00

25 e 26 dicembre 2024 TANETO di GATTATICO (RE), Fuori Orario, ore 22.00

11 febbraio 2025 ZURIGO, Kaufleuten Zürich, ore 20.00

Prezzi validi per tutte le date – fatta eccezione per le città di Milano, Aosta e le date all’estero

Biglietto singolo: 34,50€ (30€ + 4,50€ di diritti di prevendita)

Disponibili due bundle a un prezzo esclusivo:

Biglietto + CD: 49,50€ (34,50€ biglietto + 15€ CD) + spese di spedizione

Biglietto + Vinile: 78,50€ (34,50€ biglietto + 44€ doppio vinile) + spese di spedizione

Prezzi dei biglietti per le date di MILANO:

Biglietto singolo: 39€ (35€ + 4,00€ di diritti di prevendita)

Disponibili due bundle a un prezzo esclusivo:

Biglietto + CD: 54€ (39€ biglietto + 15€ CD) + spese di spedizione

Biglietto + Vinile: 83€ (39€ biglietto + 44€ doppio vinile) + spese di spedizione

I bundle saranno acquistabili esclusivamente per gli eventi nelle città di Firenze, Mantova, Milano, Bologna, Napoli, Torino, Roma, Padova, Molfetta e saranno disponibili fino a 15 giorni prima dell’evento.

La spedizione dei biglietti sarà gestita da Ticketone, CD e vinili verranno spediti da Warner, tramite Discoteca Laziale, dopo il 25 ottobre 2024, data di uscita ufficiale del nuovo album.

Questi i link di prevendita dei concerti in Europa:

Bruxelles

https://concertviniciocapossela-lamadeleine.ticketlive.be/selection?language=en

Londra

https://www.seetickets.com/event/vinicio-capossela/union-chapel/3088502

Barcellona

https://tickets.oneboxtds.com/festival-millenni/select/2090303?hl=ca-ES&_gl=1*k97vk8*_gcl_au*OTg5NDM5NjIxLjE3MjI1OTExMjA

Madrid

https://www.notikumi.com/channel/sala-villanos/2024/11/29/vinicio-capossela-en-madrid?utm_source=villanos+del+jazz&utm_medium=web&utm_campaign=vinicio+capossela&utm_id=sfm+

Berlino

https://link.dice.fm/m5dffc21d8cc

Karlsruhe

https://tickets.tollhaus.de/produkte/72010

Zurigo

https://www.ticketcorner.ch/event/vinicio-capossela-2025-kaufleuten-19094992/