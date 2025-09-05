A Lucera e nei comuni limitrofi è al centro dell’attenzione il progetto del parco eolico “Fenice”, che se realizzato diventerebbe il più grande impianto eolico terrestre d’Italia. Il progetto, presentato dalla società NVA Fenice S.r.l., prevede l’installazione di 51 turbine da 7,2 MW ciascuna, per una potenza complessiva di 367,2 MW, superando più del doppio il parco eolico di Buddusò e Alà dei Sardi in Sardegna, attualmente il più grande del Paese.

Il progetto interesserà diversi comuni dell’area, tra cui Castelnuovo della Daunia, Pietramontecorvino, San Severo, Lucera e Torremaggiore. Nonostante la rilevanza della questione, il parere favorevole rilasciato dal Comune di Lucera nel luglio 2024 ha sollevato interrogativi sul livello di trasparenza e sul coinvolgimento dei consiglieri comunali e dei cittadini.

Trasparenza e partecipazione

Molti cittadini e osservatori locali si chiedono come sia stato possibile rilasciare un parere favorevole senza un’ampia comunicazione pubblica e senza informare tutti i rappresentanti eletti. L’iter approvativo del progetto non è stato reso noto nei mesi successivi, alimentando dubbi sulla partecipazione effettiva della comunità alle decisioni che riguardano il territorio e l’ambiente.

In questo contesto, emerge la necessità di garantire un confronto chiaro e costruttivo tra cittadini, amministrazione e soggetti proponenti, così da bilanciare lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela del paesaggio, dei monumenti e della qualità della vita locale.

Possibili azioni

Per affrontare la questione, alcuni suggeriscono di valutare iniziative concrete:

Richiedere revisioni e chiarimenti al parere comunale, qualora emergessero elementi da approfondire.

Promuovere regolamentazioni locali per disciplinare l’insediamento di impianti da fonti rinnovabili e di trattamento rifiuti, salvaguardando il territorio e le risorse locali.

Coinvolgere esperti indipendenti per esaminare eventuali osservazioni tecniche e normative già depositate dai cittadini, al fine di garantire un esame approfondito del progetto.

Informare e coinvolgere la cittadinanza, organizzando incontri pubblici, assemblee e momenti di confronto, in modo che tutti possano conoscere il progetto e le sue implicazioni.

Un equilibrio delicato

Il dibattito sul progetto “Fenice” non riguarda solo la produzione di energia, ma anche la pianificazione del territorio, la salvaguardia del paesaggio e delle risorse naturali, nonché le prospettive di sviluppo culturale e turistico dell’area.

La sfida sarà trovare un equilibrio tra la necessità di investire in energie rinnovabili e l’esigenza di tutelare il patrimonio ambientale e culturale dei comuni coinvolti, assicurando una partecipazione trasparente e responsabile di tutti gli attori locali.

Lo riporta Lucera Non Tace ODV, Francesco D’Angelo.