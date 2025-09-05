Addio ad Alberto Cicolella. Il ricordo del fotografo Giuseppe Saldutto

Foggia: Pasquale Casillo (industriale e presidente del Foggia Calcio) e Alberto Cicolella (imprenditore e presidente della Camera di Commercio di Foggia)

Foggia. Questo periodo della mia vita sarà ricordato, oltre che per la morte di mio padre Sebastiano, anche per la lunga scia di persone a me care che ci hanno lasciato.

Fra me e Alberto Cicolella c’è sempre stata una stima reciproca. Ricorderò per sempre quando disse di me: «Mi piace come lavorate».

All’Hotel Cicolella sono stato tantissime volte per fotografare manifestazioni importanti. Tra i tanti episodi che porto nel cuore, ricordo quando Giulio Andreotti si prestò a scattarmi una fotografia: glielo chiesi con gentilezza e lui accettò, un gesto unico e singolare. Molte mie foto sono esposte proprio nell’atrio dell’ingresso del celebre hotel foggiano. Quelle che ritraggono Andreotti mentre pranza al Cicolella furono scattate da me alla fine degli anni ’90.

Un giorno inviai ad Alberto una copia del settimanale Cronaca Vera, che in copertina riportava il mio servizio sulle vere origini di Lucio Dalla. Ma su quel tema Cicolella non volle darmi né riflessioni né commenti.

La morte di Alberto Cicolella lascia in me un grande vuoto. Sono giorni difficili: vedere mio padre nella bara è stato un momento drammatico ma, allo stesso tempo, propedeutico per cercare di cambiare vita e diventare un uomo migliore. Proprio stamattina, già un po’ giù di morale, ho appreso della scomparsa di Cicolella. Mi sono riaffiorati alla mente tanti ricordi legati a lui.

Come quella volta, nel 1994, quando seppi dell’arrivo di Silvio Berlusconi all’aeroporto di Foggia: corsi sul posto per scattare una foto esclusiva che venne pubblicata subito dal settimanale nazionale Chi. Dopo la morte dell’Onorevole, un’altra foto fu ripresa dal settimanale Di Più. In quell’occasione erano presenti Alfredo Grassi, Alberto Cicolella e il fratello di Gianni Mongiello, ad accogliere a Foggia il nuovo leader di Forza Italia, nel periodo di massima gloria del partito che presto avrebbe governato l’Italia, guidata da Berlusconi e dal suo vice, il mitico On. Giuseppe Tatarella. Lui era il fratello del mio caro amico e maestro Matteo Tatarella, editore del Quotidiano di Foggia, per cui ho lavorato come fotografo per oltre vent’anni.

Nell’hotel di viale della Stazione ho avuto l’occasione di fotografare Eleonora Brigliadori, Vittorio Sgarbi, Fausto Leali e tanti altri vip che ormai nemmeno ricordo. Sempre lì, come vicepresidente dell’Associazione “Pro Padre Pio l’Uomo della Sofferenza” di Torino, abbiamo tenuto la prima conferenza stampa sulla riesumazione di Padre Pio, che fece parlare il mondo intero.

Alberto Cicolella mi vedeva comparire come un grillo all’improvviso e, a differenza di altri, era un vero signore, un uomo dal cuore nobile.

Non voglio citare i personaggi foggiani da cui ho ricevuto insulti e persino minacce di morte per il mio lavoro, che ho sempre svolto con professionalità. Alla fine, tutto faceva parte del gioco… e io lasciavo scorrere. Ma dall’altra parte c’era chi mi premiava, come con il Premio Donato Menichella, o con il Premio Padre Pio a Salerno, o chi mi stringeva la mano per il mio impegno quotidiano. Alberto Cicolella faceva parte di quest’ultima categoria: si congratulava sempre con me.

Di quest’uomo nobile conserverò sempre un ricordo bellissimo. Rispettava il mio lavoro, e credo anche quello di tutti gli altri.

Un episodio che porto nel cuore: quando il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi fu ospite dell’Hotel Cicolella. Grazie ad Alberto ebbi l’onore di essere ospitato anch’io, non al fianco del Capo dello Stato, ma in una sala adiacente, a pochi metri da politici e autorità militari. Mangiai lo stesso menù e sorseggiai lo stesso vino — il Cacc’e Mmitte di Alberto Longo di Lucera, in un’edizione speciale per il grande evento. Mi fu anche donata una bottiglia con etichetta personalizzata, che riportava: «Per la visita a Foggia del Presidente della Repubblica Ciampi». Non l’ho mai stappata: è un ricordo prezioso, legato a Ciampi ma anche ad Alberto Cicolella, che mi ha sempre fatto sentire importante fin da quando ero solo un ragazzo con la macchina fotografica in mano.

Note fotografiche

Foggia, 1994 – Aeroporto Gino Lisa: da sinistra On. Silvio Berlusconi; alle sue spalle il fratello dell’On. Gianni Mongiello; Alberto Cicolella; e il celebre artista foggiano Luis Napolitano, mentre dona un quadro di Padre Pio a Berlusconi, che da bambino conobbe davvero il Santo.

Foggia: Pasquale Casillo (industriale e presidente del Foggia Calcio) e Alberto Cicolella (imprenditore e presidente della Camera di Commercio di Foggia).

Foggia, Hotel Cicolella: l’On. Giulio Andreotti con la macchina fotografica di Giuseppe Saldutto (all’estrema sinistra della foto, con il sigaro tra le dita). Accanto, Frattulino e Luis Napolitano assistono alla scena singolare: il più longevo e famoso politico italiano — e probabilmente del mondo — che si presta a scattare una foto. Nessuno, prima o dopo di lui, ha militato così a lungo nella politica di alto rango.