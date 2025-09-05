Edizione n° 5814

Università di Foggia: al via il semestre filtro per Medicina e Odontoiatria
5 Settembre 2025 - ore  11:22

ASL Foggia, Splendido: "Dimissioni immediate di Nigri per gestione vergognosa e bugie"
5 Settembre 2025 - ore  10:31

Home // Cerignola // Cerignola, lavori sulla SS16 “Adriatica” per manutenzione degli impianti di illuminazione

MANUTENZIONE Cerignola, lavori sulla SS16 “Adriatica” per manutenzione degli impianti di illuminazione

Anas avvierà interventi di manutenzione programmata degli impianti di illuminazione lungo le rampe degli svincoli

Cerignola, lavori sulla SS16 "Adriatica" per manutenzione degli impianti di illuminazione

SS16 "Adriatica"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Settembre 2025
Cerignola // Cronaca //

A partire da lunedì 8 settembre 2025, Anas avvierà interventi di manutenzione programmata degli impianti di illuminazione lungo le rampe degli svincoli della statale 16 “Adriatica” in corrispondenza del comune di Cerignola, in provincia di Foggia.

Per motivi di sicurezza e per consentire l’uso dei mezzi d’opera e delle maestranze, sarà attivo un restringimento della carreggiata sui rami di ingresso e uscita in entrambe le direzioni per tutta la durata dei lavori, prevista fino a venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

Ogni chiusura sarà segnalata con apposita segnaletica, e il traffico potrà utilizzare lo svincolo precedente o successivo sia in ingresso che in uscita, a seconda delle esigenze del cantiere.

Nessun campo trovato.