A partire da lunedì 8 settembre 2025, Anas avvierà interventi di manutenzione programmata degli impianti di illuminazione lungo le rampe degli svincoli della statale 16 “Adriatica” in corrispondenza del comune di Cerignola, in provincia di Foggia.

Per motivi di sicurezza e per consentire l’uso dei mezzi d’opera e delle maestranze, sarà attivo un restringimento della carreggiata sui rami di ingresso e uscita in entrambe le direzioni per tutta la durata dei lavori, prevista fino a venerdì 31 ottobre 2025, dalle ore 8:00 alle ore 17:00.

Ogni chiusura sarà segnalata con apposita segnaletica, e il traffico potrà utilizzare lo svincolo precedente o successivo sia in ingresso che in uscita, a seconda delle esigenze del cantiere.