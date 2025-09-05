Cerignola saluta il Capitano dei Carabinieri Federico Sallusto

Dopo quattro anni di servizio alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Cerignola, il Capitano Federico Sallusto lascia il comando per trasferirsi a Messina.

La cerimonia di commiato, svoltasi ieri mattina presso la caserma “G. Zenzola”, ha visto gli uomini dell’Arma esprimere tutto il loro affetto e la stima per il Capitano, commossi nel salutare un comandante che ha saputo coniugare professionalità e grande sensibilità umana.

Anche il Sindaco Francesco Bonito e l’assessora alla Sicurezza Cicolella hanno voluto rendere omaggio al lavoro di Sallusto, donandogli una targa di gratitudine a nome dell’intera cittadinanza.

Il Sindaco ha dichiarato: “Il Capitano Sallusto è stato un grande amico di Cerignola, sempre fedele ai propri doveri istituzionali, dimostrando spirito di servizio, grande cuore e una professionalità esemplare. La sua partenza lascia un vuoto umano e istituzionale, ma il suo operato resterà un modello per tutti noi”.

Lo riporta cerignolaviva.it.