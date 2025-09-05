Edizione n° 5815

BALLON D'ESSAI

MEDICINA // Università di Foggia: al via il semestre filtro per Medicina e Odontoiatria
5 Settembre 2025 - ore  11:22

CALEMBOUR

DIMISSIONI // ASL Foggia, Splendido: “Dimissioni immediate di Nigri per gestione vergognosa e bugie”
5 Settembre 2025 - ore  10:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Cerignola saluta il Capitano dei Carabinieri Federico Sallusto

SALUTA Cerignola saluta il Capitano dei Carabinieri Federico Sallusto

Dopo quattro anni di servizio alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Cerignola, lascia il comando per trasferirsi a Messina

Cerignola saluta il Capitano dei Carabinieri Federico Sallusto

Il Capitano dei Carabinieri Federico Sallusto - Fonte Immagine: cerignolaviva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Settembre 2025
Cerignola // Il Duomo //

Dopo quattro anni di servizio alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Cerignola, il Capitano Federico Sallusto lascia il comando per trasferirsi a Messina.

La cerimonia di commiato, svoltasi ieri mattina presso la caserma “G. Zenzola”, ha visto gli uomini dell’Arma esprimere tutto il loro affetto e la stima per il Capitano, commossi nel salutare un comandante che ha saputo coniugare professionalità e grande sensibilità umana.

Anche il Sindaco Francesco Bonito e l’assessora alla Sicurezza Cicolella hanno voluto rendere omaggio al lavoro di Sallusto, donandogli una targa di gratitudine a nome dell’intera cittadinanza.

Il Sindaco ha dichiarato: “Il Capitano Sallusto è stato un grande amico di Cerignola, sempre fedele ai propri doveri istituzionali, dimostrando spirito di servizio, grande cuore e una professionalità esemplare. La sua partenza lascia un vuoto umano e istituzionale, ma il suo operato resterà un modello per tutti noi”.

Lo riporta cerignolaviva.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.