Edizione n° 5814

BALLON D'ESSAI

MEDICINA // Università di Foggia: al via il semestre filtro per Medicina e Odontoiatria
5 Settembre 2025 - ore  11:22

CALEMBOUR

DIMISSIONI // ASL Foggia, Splendido: “Dimissioni immediate di Nigri per gestione vergognosa e bugie”
5 Settembre 2025 - ore  10:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia in piazza per la Palestina: mobilitazione nazionale sabato 6 settembre

PALESTINA Foggia in piazza per la Palestina: mobilitazione nazionale sabato 6 settembre

Sabato 6 settembre, Foggia partecipa alla mobilitazione nazionale per la Palestina con un presidio in Piazza Giordano dalle ore 18 alle 20

Foggia in piazza per la Palestina: mobilitazione nazionale sabato 6 settembre

Foggia in piazza per la Palestina

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Sabato 6 settembre, Foggia partecipa alla mobilitazione nazionale per la Palestina con un presidio in Piazza Giordano dalle ore 18 alle 20, organizzato da Cgil, associazioni e movimenti locali. L’iniziativa chiede di fermare il massacro a Gaza e sostiene la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, rivolgendo un appello al Governo affinché sospenda l’invio di armi a Israele.

Durante il presidio sono previsti interventi di figure istituzionali e della società civile, tra cui: Gianni Palma (Segretario Generale CGIL Foggia), Filomena Sportelli (Coordinamento per la Pace), Jean Patrick Sablot (regista francese), Valentina Scala (Acli Foggia), Myriam Pellegrino (UDS Foggia), Luciano Beneduce (Università di Foggia), Giuseppe La Porta (Coordinamento per la Pace), Gregorio Carmone (UDU Link Foggia) e Basem Jarban (rappresentante comunità palestinese).

Nell’appello della Cgil si denuncia come il governo e l’esercito israeliano stiano realizzando gravi violazioni del diritto umanitario, con l’assedio della Striscia di Gaza, la creazione di campi profughi privi di sicurezza, acqua, cibo e assistenza sanitaria, e il progetto di isolare Gerusalemme tramite nuovi insediamenti, minando la possibilità dei “due stati per due popoli”.

Il sindacato ricorda che bambini, donne, operatori sanitari e giornalisti vengono uccisi impunemente e infrastrutture civili come ospedali e scuole sono distrutte. L’invito è a non rimanere in silenzio: è necessaria una mobilitazione globale per fermare la barbarie, chiedendo cessate il fuoco, accesso immediato agli aiuti umanitari, rilascio di ostaggi e prigionieri politici, riconoscimento dello Stato di Palestina e fine dell’occupazione.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.