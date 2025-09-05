Foggia in piazza per la Palestina: mobilitazione nazionale sabato 6 settembre

Sabato 6 settembre, Foggia partecipa alla mobilitazione nazionale per la Palestina con un presidio in Piazza Giordano dalle ore 18 alle 20, organizzato da Cgil, associazioni e movimenti locali. L’iniziativa chiede di fermare il massacro a Gaza e sostiene la missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, rivolgendo un appello al Governo affinché sospenda l’invio di armi a Israele.

Durante il presidio sono previsti interventi di figure istituzionali e della società civile, tra cui: Gianni Palma (Segretario Generale CGIL Foggia), Filomena Sportelli (Coordinamento per la Pace), Jean Patrick Sablot (regista francese), Valentina Scala (Acli Foggia), Myriam Pellegrino (UDS Foggia), Luciano Beneduce (Università di Foggia), Giuseppe La Porta (Coordinamento per la Pace), Gregorio Carmone (UDU Link Foggia) e Basem Jarban (rappresentante comunità palestinese).

Nell’appello della Cgil si denuncia come il governo e l’esercito israeliano stiano realizzando gravi violazioni del diritto umanitario, con l’assedio della Striscia di Gaza, la creazione di campi profughi privi di sicurezza, acqua, cibo e assistenza sanitaria, e il progetto di isolare Gerusalemme tramite nuovi insediamenti, minando la possibilità dei “due stati per due popoli”.

Il sindacato ricorda che bambini, donne, operatori sanitari e giornalisti vengono uccisi impunemente e infrastrutture civili come ospedali e scuole sono distrutte. L’invito è a non rimanere in silenzio: è necessaria una mobilitazione globale per fermare la barbarie, chiedendo cessate il fuoco, accesso immediato agli aiuti umanitari, rilascio di ostaggi e prigionieri politici, riconoscimento dello Stato di Palestina e fine dell’occupazione.