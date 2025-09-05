Incendi & Quarta Mafia: tachipirina e vigile attesa

Fino a quando si continueranno a scrivere libri sulla cosiddetta “quarta mafia” e non si prenderanno seri provvedimenti, tenendo conto di questi semplicissimi numeri, la strada è segnata.

Quando lo Stato non rimuove un ingegnere della provincia che sbaglia semplicissimi calcoli per la messa in sicurezza di un ridicolo ponte di una decina di metri che, per mesi, tiene in ostaggio intere popolazioni, con aggravi di costi e mancati guadagni da attività stagionali, ha fatto la sua scelta.

Quando lo Stato mette sotto sequestro un’area sulla quale la criminalità organizzata ha depositato mafio-balle facendo passare mesi senza alzare un dito, ha fatto la sua scelta.

Quando lo Stato decide di abdicare dallo stato di diritto e rifugiarsi dietro il “fumus” del “più probabile che non”, marchiando a vita intere popolazioni, ha fatto la sua scelta.

Quando lo Stato lascia al proprio posto tutti i componenti della tecnostruttura del Comune sciolto per presunte infiltrazioni mafiose, ha fatto la sua scelta.

Quando lo Stato sa che in questo territorio c’è un cancro chiamato “quarta mafia” e pensa di curarlo con “tachipirina e vigile attesa” anziché con radio e chemio (congruo numero di forze dell’ordine, magistrati, intelligence, mezzi tecnologici), ha fatto al sua scelta.

Quando lo Stato permette al Molise di buttare in mare milioni di metri cubi di acqua anziché canalizzarli verso un altro territorio che potrebbe utilizzarli per irrigare migliaia di ettari e dare lavoro a migliaia di persone, ha fatto la sua scelta.

Quando uno Stato non si dota di un numero di carceri adeguato e lascia deperire 40 strutture costruite e mai entrate in funzioni (9 in Puglia), ha fatto la sua scelta.

Quando le forze dell’ordine istituiscono blocchi stradali alle 8:00 del mattino creando disagio ai genitori che portano i figli a scuola, non stanno contrastando la delinquenza, ma stanno semplicemente riempiendo il tabellino delle macchine fermate.

Le cose non capitano mai per caso, sono scelte consapevoli e mirate.

Al di là della solidarietà all’ex sindaco Riccardi e agli altri concittadini che hanno perso un bene prezioso, bisognerebbe chiedersi: della Capitanata cosa vogliono farne?

E’ un caso se bruciano la macchina a Riccardi proprio oggi in cui si parlerà di “Uno Stato senza Stato”?

E’ un caso se una delle imprese più grandi che abbiamo in Capitanata, rappresentata dalla famiglia Sarni, abbia avuto problemi con la giustizia solo nella provincia di Foggia, pur operando in tutta Italia?

E’ un caso se un prefetto, il giorno prima di andare via, emette un’interdittiva (caduta nel vuoto) contro la più grande cooperativa sociale del territorio?

E’ un caso se una ditta manfredoniana, operante sul territorio da 25 anni, viene letteralmente massacrata e costretta alla chiusura per un’indagine che non la riguardava?

E’ un caso se vengono pubblicati articoli ad arte, in piena raccolta del pomodoro, che osannano Mutti e, allo stesso tempo, denigrano Rosso Gargano, una delle eccellenze del nostro territorio? C’entra qualcosa il rosicchiamento delle quote di mercato?

E le decine di articoli negativi contro il turismo sul Gargano? Solo un caso?

E di Lago Salso? Hanno prodotto qualcosa le operazioni investigative o bisogna pensare che “passata la festa gabbato lo santo”?

Le cose non accadono mai per caso e, allora, torniamo a chiederci: della Capitanata cosa ne vogliono fare?

A cura di Tommaso Rinaldi.