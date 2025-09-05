Edizione n° 5814

Home // Cronaca // Manfredonia, evade più volte dai domiciliari: arrestato Antonio Del Nobile. Per lui si aprono le porte del carcere

RICKY Manfredonia, evade più volte dai domiciliari: arrestato Antonio Del Nobile. Per lui si aprono le porte del carcere

All’alba di oggi i Carabinieri hanno bussato alla porta della sua abitazione.

CARABINIERI, IMMAGINE D'ARCHIVIO

CARABINIERI MANFREDONIA, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
5 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia (Foggia). È finita con l’arresto e il trasferimento in carcere la vicenda giudiziaria di Antonio Del Nobile, 59 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Manfredonia – Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) – hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal giudice, dopo le reiterate violazioni commesse dall’uomo.

L'uomo arrestato (immagine d'archivio)
L’uomo arrestato -Antonio Del Nobile (immagine d’archivio)

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Del Nobile, conosciuto anche con il soprannome “Ricky ti guarda”, sebbene vincolato a rimanere presso la propria abitazione, si era reso responsabile di più episodi di evasione nelle scorse settimane. I controlli a sorpresa dei militari avevano infatti accertato la sua assenza in diverse occasioni, in violazione delle prescrizioni imposte. Le segnalazioni raccolte e trasmesse all’autorità giudiziaria hanno così portato alla decisione di inasprire la misura cautelare, ritenendo non più sufficiente la detenzione domiciliare.

All’alba di oggi i Carabinieri hanno bussato alla porta della sua abitazione. Dopo la notifica del provvedimento, Del Nobile è stato condotto nel carcere di Foggia, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

1 commenti su "Manfredonia, evade più volte dai domiciliari: arrestato Antonio Del Nobile. Per lui si aprono le porte del carcere"

  1. Bravi carabinieri se non fosse x voi questa città sarebbe ancora di più una spazzatura ora devono buttare la chiave

