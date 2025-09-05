Manfredonia (Foggia). È finita con l’arresto e il trasferimento in carcere la vicenda giudiziaria di Antonio Del Nobile, 59 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Manfredonia – Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) – hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal giudice, dopo le reiterate violazioni commesse dall’uomo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Del Nobile, conosciuto anche con il soprannome “Ricky ti guarda”, sebbene vincolato a rimanere presso la propria abitazione, si era reso responsabile di più episodi di evasione nelle scorse settimane. I controlli a sorpresa dei militari avevano infatti accertato la sua assenza in diverse occasioni, in violazione delle prescrizioni imposte. Le segnalazioni raccolte e trasmesse all’autorità giudiziaria hanno così portato alla decisione di inasprire la misura cautelare, ritenendo non più sufficiente la detenzione domiciliare.

All’alba di oggi i Carabinieri hanno bussato alla porta della sua abitazione. Dopo la notifica del provvedimento, Del Nobile è stato condotto nel carcere di Foggia, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.