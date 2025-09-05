Nuovi scenari per la città di Manfredonia: con la determinazione dirigenziale n. 1569 del 25 agosto 2025, l’Amministrazione comunale ha avviato ufficialmente il percorso che porterà alla definizione di un Piano di interventi di rigenerazione urbana, fondato su tre assi strategici: urbanistica tattica, street art e arredo urbano artistico.

Il provvedimento, adottato dall’ingegnere Lucio Barbaro, dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, segna un passaggio importante nelle politiche cittadine di riqualificazione, con l’obiettivo dichiarato di trasformare spazi degradati, abbandonati o sottoutilizzati in luoghi multifunzionali, vissuti e identitari.

Urbanistica tattica: creatività e rapidità

Negli ultimi anni, il concetto di rigenerazione urbana si è evoluto. Non più soltanto grandi opere edilizie o recupero di aree dismesse, ma interventi agili, condivisi e a basso costo, capaci di restituire vitalità alle periferie e agli spazi pubblici. È la cosiddetta urbanistica tattica, che a Manfredonia entrerà a pieno titolo nelle politiche comunali.

Si tratta di interventi reversibili, immediatamente percepibili dalla cittadinanza e in grado di generare impatti sociali oltre che fisici: spazi gioco per i bambini, aree di socialità, zone verdi rinnovate, piazze colorate e inclusive.

Street art come volano di identità

Un altro pilastro del piano riguarda la street art, considerata oggi non solo espressione artistica, ma anche potente strumento di riqualificazione urbana. Muri anonimi e superfici trascurate potranno trasformarsi in tele a cielo aperto, raccontando storie, identità e valori collettivi.

Le esperienze maturate in Puglia e in Italia dimostrano come la street art sappia restituire dignità a quartieri periferici, rafforzando la coesione sociale e stimolando persino un indotto economico legato al turismo culturale. Non a caso, la Regione Puglia ha approvato nel 2020 una legge ad hoc per promuovere e sostenere questa forma espressiva, riconoscendone il valore civile e culturale.

Arredo urbano artistico: bellezza e funzionalità

Accanto alle pitture murali e agli interventi tattici, il progetto prevede anche azioni di arredo urbano artistico, per rendere gli spazi pubblici più accoglienti e funzionali: panchine, installazioni, strutture leggere, pensate non solo come elementi decorativi, ma come veri strumenti di socialità.

Un incarico professionale esterno

Per coordinare un processo così articolato, il Comune si è affidato a una professionista esterna. Attraverso la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere è stata selezionata l’architetto Marianna Di Lauro, manfredoniana, cui è stato affidato l’incarico di redigere il Piano di interventi. La sua offerta, pari a 27.600 euro (oltre oneri previdenziali), è risultata economicamente vantaggiosa rispetto alla base stimata di 30.000 euro. L’importo complessivo a bilancio è di 29.852,16 euro.

Il compito dell’architetto sarà complesso: mappare le aree di intervento, raccogliere i bisogni del territorio, progettare i casi pilota (da tre a cinque interventi), coordinare i percorsi partecipativi con la cittadinanza, definire cronoprogrammi e linee guida, fino a curare la direzione artistica delle opere.

Elemento chiave sarà il coinvolgimento dei cittadini. L’Amministrazione vuole infatti che i progetti nascano dal basso, attraverso incontri pubblici, laboratori e processi partecipativi. Non solo opere calate dall’alto, quindi, ma un percorso condiviso che favorisca il senso di appartenenza e responsabilità.

La spesa trova copertura nel bilancio comunale 2025 al capitolo “Urbanistica Tattica”, in linea con la scelta di destinare il 15% dei proventi da titoli edilizi e sanzioni urbanistiche agli interventi di rigenerazione. Una scelta innovativa, che consolida il legame tra governo del territorio e investimenti in qualità urbana.

La procedura di affidamento è stata condotta nel rispetto del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per importi sotto soglia comunitaria. Responsabile Unico del Progetto sarà l’architetto Ada Palmieri, funzionaria comunale.