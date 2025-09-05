Edizione n° 5815

BALLON D'ESSAI

MEDICINA // Università di Foggia: al via il semestre filtro per Medicina e Odontoiatria
5 Settembre 2025 - ore  11:22

CALEMBOUR

DIMISSIONI // ASL Foggia, Splendido: “Dimissioni immediate di Nigri per gestione vergognosa e bugie”
5 Settembre 2025 - ore  10:31

Manfredonia, via libera alla variazione della concessione demaniale per lo stabilimento di Ippocampo

MANFREDONIA Manfredonia, via libera alla variazione della concessione demaniale per lo stabilimento di Ippocampo

La pratica affonda le sue radici in un procedimento avviato nel 2017, quando la Capitaneria di Porto di Manfredonia rilevò due irregolarità: la realizzazione di una duna artificiale di sabbia e l’installazione di 12 gazebo in legno, entrambi privi di autorizzazione

Manfredonia, via libera alla variazione della concessione demaniale per lo stabilimento di Ippocampo

Manfredonia, via libera alla variazione della concessione demaniale per lo stabilimento di Ippocampo - st

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Comune di Manfredonia ha approvato la richiesta di variazione della concessione demaniale marittima n. 5/2007, presentata dalla società I.F.E. s.r.l. – Immobiliare Future Espansioni, titolare dell’area di circa 16.456 metri quadrati in località Ippocampo, destinata a stabilimento balneare a servizio del villaggio turistico “Villaggio Emmanuele”.

La decisione è stata formalizzata con la determinazione n. 1604 del 4 settembre 2025, firmata dal dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo sostenibile, ing. Lucio Barbaro.

La vicenda: dagli abusi al dissequestro

La pratica affonda le sue radici in un procedimento avviato nel 2017, quando la Capitaneria di Porto di Manfredonia rilevò due irregolarità: la realizzazione di una duna artificiale di sabbia e l’installazione di 12 gazebo in legno, entrambi privi di autorizzazione. Le contestazioni portarono al sequestro delle strutture, ma successivamente il Tribunale di Foggia ne dispose il dissequestro. La società provvide alla rimozione sia della barriera di sabbia sia dei gazebo, come confermato da un sopralluogo tecnico comunale nel febbraio 2018.

Nello stesso anno, I.F.E. avviò l’iter per ottenere la modifica della concessione, chiedendo l’autorizzazione a installare nuove strutture amovibili (8 gazebo e 12 pergolati), oltre ad alcune variazioni al chiosco bar e al palco. Nel 2018 vennero quantificati gli indennizzi risarcitori dovuti per gli abusi, pari a 3.120,78 euro, regolarmente versati dalla società.

L’istruttoria e i pareri

Negli anni successivi si è sviluppata una lunga istruttoria tecnico-amministrativa. L’Ufficio Urbanistica, nel 2019, ha espresso parere favorevole alla variazione, subordinandolo però ad alcune prescrizioni, tra cui l’acquisizione dei pareri dell’Autorità di Bacino, dell’Agenzia delle Dogane e il rispetto della smontabilità delle opere nel periodo invernale.

Sono quindi confluiti diversi atti: l’autorizzazione doganale del 2019, il parere favorevole in materia paesaggistica e ambientale, l’autorizzazione paesaggistica n. 8 del maggio 2019, fino alla verifica di conformità con il Piano Comunale delle Coste, approvato nel 2019 e richiamato anche nelle delibere consiliari di proroga del 2023 e del 2024.

Un passaggio importante è stato inoltre il controllo sulla posizione fiscale e sulla regolarità antimafia della concessionaria: la società ha presentato l’autorizzazione alla rateizzazione dei tributi locali e i versamenti effettuati, oltre al casellario giudiziale aggiornato, risultato regolare.

