Parco Nazionale del Gargano, colpo di scena: Vincenzo D'Errico nuovo presidente

GARGANO Parco Nazionale del Gargano, colpo di scena: Vincenzo D’Errico nuovo presidente

Arrivato l'ok di Michele Emiliano per Vincenzo D’Errico, confermato come nuovo Presidente dell’Ente Parco del Gargano

Parco Nazionale del Gargano, colpo di scena: Vincenzo D’Errico nuovo presidente

Vincenzo D'Errico - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Settembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Un vero colpo di scena nella governance del Parco Nazionale del Gargano: il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha dato l’intesa sulle nomine proposte dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Tra queste, Vincenzo D’Errico è stato confermato nuovo Presidente dell’Ente Parco del Gargano, mentre Giuseppe Colucci guiderà l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

D’Errico, titolare dell’Hotel Riviera a Rodi Garganico, ha superato la concorrenza di Tiziana Casalvecchio e Raffaele Di Mauro, determinando così l’esclusione di Di Mauro, precedentemente nominato commissario del Parco del Gargano lo scorso luglio.

La nomina di D’Errico segna una nuova fase per l’ente, aprendo prospettive di gestione e sviluppo del territorio in chiave turistica e ambientale.

Lo riporta foggiatoday.it.

1 commenti su "Parco Nazionale del Gargano, colpo di scena: Vincenzo D’Errico nuovo presidente"

  1. Meglio un garganico che un foggiano. Cmq, resto sempre convinto della inutilità della carica. Il vero presidente è quello della Comunità del Parco.

Lascia un commento

