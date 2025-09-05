Un vero colpo di scena nella governance del Parco Nazionale del Gargano: il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha dato l’intesa sulle nomine proposte dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Tra queste, Vincenzo D’Errico è stato confermato nuovo Presidente dell’Ente Parco del Gargano, mentre Giuseppe Colucci guiderà l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

D’Errico, titolare dell’Hotel Riviera a Rodi Garganico, ha superato la concorrenza di Tiziana Casalvecchio e Raffaele Di Mauro, determinando così l’esclusione di Di Mauro, precedentemente nominato commissario del Parco del Gargano lo scorso luglio.

La nomina di D’Errico segna una nuova fase per l’ente, aprendo prospettive di gestione e sviluppo del territorio in chiave turistica e ambientale.

Lo riporta foggiatoday.it.