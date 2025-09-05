Quartiere Ferrovia, i dati dell'attività della Polizia Locale tra luglio 2024 e agosto 2025

Foggia. Il Comando della Polizia Locale di Foggia ha diffuso il bilancio delle attività svolte tra il 4 luglio 2024 e il 31 agosto 2025 nell’area della stazione, in via Podgora e nel quartiere Ferrovia, una delle zone più sensibili e complesse della città.

Durante il periodo considerato, il presidio ha totalizzato 8.292 ore di servizio. Le attività di controllo hanno portato all’accertamento di 2.131 violazioni al Codice della Strada, la maggior parte delle quali relative a soste irregolari, e di 98 violazioni in materia di commercio.

Sono stati inoltre eseguiti 51 sequestri amministrativi e 42 fermi amministrativi, per un totale complessivo di 2.322 violazioni amministrative.