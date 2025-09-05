Edizione n° 5815

BALLON D'ESSAI

MEDICINA // Università di Foggia: al via il semestre filtro per Medicina e Odontoiatria
5 Settembre 2025 - ore  11:22

CALEMBOUR

DIMISSIONI // ASL Foggia, Splendido: “Dimissioni immediate di Nigri per gestione vergognosa e bugie”
5 Settembre 2025 - ore  10:31

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Quartiere Ferrovia, i dati dell’attività della Polizia Locale tra luglio 2024 e agosto 2025

FOGGIA Quartiere Ferrovia, i dati dell’attività della Polizia Locale tra luglio 2024 e agosto 2025

Sono stati inoltre eseguiti 51 sequestri amministrativi e 42 fermi amministrativi, per un totale complessivo di 2.322 violazioni amministrative.

Quartiere Ferrovia, i dati dell'attività della Polizia Locale tra luglio 2024 e agosto 2025

Quartiere Ferrovia, i dati dell'attività della Polizia Locale tra luglio 2024 e agosto 2025

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia. Il Comando della Polizia Locale di Foggia ha diffuso il bilancio delle attività svolte tra il 4 luglio 2024 e il 31 agosto 2025 nell’area della stazione, in via Podgora e nel quartiere Ferrovia, una delle zone più sensibili e complesse della città.

Durante il periodo considerato, il presidio ha totalizzato 8.292 ore di servizio. Le attività di controllo hanno portato all’accertamento di 2.131 violazioni al Codice della Strada, la maggior parte delle quali relative a soste irregolari, e di 98 violazioni in materia di commercio.

Sono stati inoltre eseguiti 51 sequestri amministrativi e 42 fermi amministrativi, per un totale complessivo di 2.322 violazioni amministrative.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone che potete regolare sulla libertà della mia mente.” Virginia Woolf

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.