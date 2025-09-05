Mike Tyson e Floyd Mayweather torneranno sul ring per un incontro-esibizione nella primavera del 2026, confermando il ritorno di due icone della boxe mondiale. Nonostante l’età — Tyson avrà 59 anni e Mayweather 48 — i due campioni hanno trovato un accordo per sfidarsi in quello che promette di essere uno degli eventi più attesi degli ultimi anni. Data e luogo ufficiali dell’incontro non sono ancora stati annunciati.

Il ritorno di Iron Mike

Mike Tyson, 59 anni, vanta un impressionante record in carriera: 50 vittorie, di cui 44 per knockout, e sette sconfitte. L’ultima volta sul ring è stato nel novembre 2024 ad Arlington, Texas, dove ha affrontato lo YouTuber trasformato pugile professionista Jake Paul, perdendo l’incontro. L’evento ha attirato oltre 70.000 spettatori in loco e milioni di telespettatori nel mondo.

Tyson ha commentato la sfida con Mayweather: “Quando mi è stata offerta la possibilità di salire sul ring con Floyd, ho pensato: ‘Assolutamente no!’ Non riesco ancora a credere che voglia davvero farlo. Sarà un rischio per la sua salute, ma lui lo desidera, quindi è firmato e accadrà.”

Mayweather, imbattuto e leggendario

Floyd Mayweather, ex campione mondiale imbattuto in 50 incontri e vincitore di titoli in cinque categorie di peso, si è ritirato ufficialmente nel 2017. Tuttavia, ha continuato a partecipare a match-esibizione, inclusa la vittoria su John Gotti III in Messico nell’agosto 2024. L’ultimo incontro ufficiale di Mayweather, il celebre match contro Conor McGregor nel 2017, è stato uno dei più redditizi della storia della boxe.

“Faccio questo da 30 anni e nessun pugile è mai riuscito a intaccare la mia eredità,” ha dichiarato Mayweather. “Questo incontro di esibizione darà ai fan ciò che vogliono vedere.”

L’attesa cresce per un evento che, pur non essendo un match ufficiale, vedrà due leggende della boxe confrontarsi nuovamente in uno spettacolo che promette emozioni forti e un richiamo mondiale.

