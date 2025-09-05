"Uno Stato senza Stato". Angelo Riccardi: "Felicissima sera..."

Ieri sera, nel chiostro di Palazzo San Domenico, ho presentato il mio libro Uno Stato senza Stato. È stata una serata che porterò sempre nel cuore, non soltanto per la partecipazione calorosa e attenta di tanti cittadini, ma per il significato profondo che ha assunto in questo momento della mia vita.

Ho raccontato pagine che nascono da una ferita personale e collettiva: lo scioglimento del Comune che ho avuto l’onore di guidare per nove anni e l’ingiustizia di un marchio che non meritavo. Parole difficili da pronunciare, che però ieri hanno trovato senso nel silenzio attento, negli applausi, negli sguardi di chi era lì con me.

Nello stesso giorno in cui mi apprestavo a condividere con voi questa testimonianza, la mia macchina è stata incendiata. Un gesto vile, che avrebbe potuto intimidire o ferire. Invece, grazie all’abbraccio che ho ricevuto, ha avuto l’effetto opposto: mi ha dato ancora più forza.