"Uno Stato senza Stato". Angelo Riccardi: "Felicissima sera..."

Ieri sera, nel chiostro di Palazzo San Domenico, ho presentato il mio libro Uno Stato senza Stato. È stata una serata che porterò sempre nel cuore, non soltanto per la partecipazione calorosa e attenta di tanti cittadini, ma per il significato profondo che ha assunto in questo momento della mia vita.
Ho raccontato pagine che nascono da una ferita personale e collettiva: lo scioglimento del Comune che ho avuto l’onore di guidare per nove anni e l’ingiustizia di un marchio che non meritavo. Parole difficili da pronunciare, che però ieri hanno trovato senso nel silenzio attento, negli applausi, negli sguardi di chi era lì con me.
Nello stesso giorno in cui mi apprestavo a condividere con voi questa testimonianza, la mia macchina è stata incendiata. Un gesto vile, che avrebbe potuto intimidire o ferire. Invece, grazie all’abbraccio che ho ricevuto, ha avuto l’effetto opposto: mi ha dato ancora più forza.
Voglio ringraziare di cuore tutte le forze politiche, i sindacati, i rappresentanti delle istituzioni, ma soprattutto i semplici cittadini, che mi hanno manifestato la loro vicinanza. Alcuni lo hanno fatto con sincerità e disinteresse, mossi da un sentimento autentico: a loro va la mia gratitudine più vera. Altri lo hanno fatto per ragioni formali o di circostanza, e so distinguere bene le due cose.
Accanto a me, ieri, c’erano voci autorevoli che hanno reso la discussione ancora più ricca: Salvatore Astuti, sindaco di Palagonia, che ha conosciuto la stessa prova dello scioglimento, e Mauro D’Attis, vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia, che ha voluto sottolineare la gravità dell’accaduto con parole nette: «𝐼𝑙 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑒̀ 𝑎𝑣𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑜𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑐𝑜. 𝐴𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑎𝑔𝑖𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑎𝑓𝑓𝑖𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑖𝑐𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑎𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑖, 𝑛𝑜𝑖, 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑢𝑡𝑖 𝑎 𝑀𝑎𝑛𝑓𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑐𝑖 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒, 𝑑𝑎𝑖 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑏𝑢𝑜𝑛𝑖 𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑖 𝑐𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑐ℎ𝑒 ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑙’𝑎𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜 𝑅𝑖𝑐𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖. 𝐼𝑜 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑞𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑣𝑜𝑟𝑟𝑒𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑃𝑢𝑔𝑙𝑖𝑎. 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑐𝑖 𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑜, 𝑚𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑛𝑒𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖 𝑑𝑒𝑖 𝑠𝑢𝑜𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑠𝑢𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖. 𝐸̀ 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑠𝑡𝑒𝑔𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑟𝑔𝑜 𝑎𝑑 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜 𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑖𝑓𝑙𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑖𝑣𝑜𝑙𝑔𝑜 𝑎𝑖 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑠𝑐𝑜𝑙𝑡𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑒».
Il giornalista Micky De Finis ha guidato l’incontro con sensibilità e professionalità, trasformando una presentazione in un vero momento di confronto collettivo.
La serata non si è chiusa con un semplice arrivederci, ma con un impegno. Il libro ora è in cammino, e con esso il desiderio di riaccendere la speranza, di restituire dignità alla nostra comunità e di difendere la democrazia da ogni abuso e da ogni intimidazione.
