Vieste, protesta in piazza: “La salute è un diritto”

Un lenzuolo con la scritta “La salute è un diritto” campeggia ogni sera fino al 10 settembre in piazza della Libertà a Vieste, a firma dell’associazione “La sanità negata”. L’iniziativa nasce dopo la tragica morte di Antonia Notarangelo, 76 anni, deceduta nella notte tra sabato e domenica mentre la figlia la accompagnava in ospedale a San Giovanni Rotondo, dopo aver atteso oltre un’ora in un punto di primo intervento sprovvisto di personale medico e ambulanze disponibili.

Il presidente dell’associazione, Giovanni De Nittis, denuncia: “Non è possibile che una città che accoglie circa 2 milioni di presenze turistiche non abbia un pronto soccorso. È una situazione scandalosa, non si tratta solo di mancanza di medici, ma di organizzazione”.

De Nittis ricorda inoltre che l’associazione, nata nell’ottobre 2024, ha promosso una raccolta firme con oltre 5.800 adesioni inviata alle autorità regionali per chiedere un pronto soccorso efficiente, con laboratorio analisi e servizio di radiologia. “Finora, però, nessuno ci ha ascoltati”, conclude.