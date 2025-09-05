Edizione n° 5814

MEDICINA // Università di Foggia: al via il semestre filtro per Medicina e Odontoiatria
5 Settembre 2025 - ore  11:22

DIMISSIONI // ASL Foggia, Splendido: “Dimissioni immediate di Nigri per gestione vergognosa e bugie”
5 Settembre 2025 - ore  10:31

Home // Gargano // Vieste, protesta in piazza: “La salute è un diritto”

PROTESTA Vieste, protesta in piazza: “La salute è un diritto”

Un lenzuolo con la scritta “La salute è un diritto” campeggia ogni sera fino al 10 settembre in piazza della Libertà a Vieste

Vieste, protesta in piazza: “La salute è un diritto”

Vieste, protesta in piazza - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
5 Settembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Un lenzuolo con la scritta “La salute è un diritto” campeggia ogni sera fino al 10 settembre in piazza della Libertà a Vieste, a firma dell’associazione “La sanità negata”. L’iniziativa nasce dopo la tragica morte di Antonia Notarangelo, 76 anni, deceduta nella notte tra sabato e domenica mentre la figlia la accompagnava in ospedale a San Giovanni Rotondo, dopo aver atteso oltre un’ora in un punto di primo intervento sprovvisto di personale medico e ambulanze disponibili.

Il presidente dell’associazione, Giovanni De Nittis, denuncia: “Non è possibile che una città che accoglie circa 2 milioni di presenze turistiche non abbia un pronto soccorso. È una situazione scandalosa, non si tratta solo di mancanza di medici, ma di organizzazione”.

De Nittis ricorda inoltre che l’associazione, nata nell’ottobre 2024, ha promosso una raccolta firme con oltre 5.800 adesioni inviata alle autorità regionali per chiedere un pronto soccorso efficiente, con laboratorio analisi e servizio di radiologia. “Finora, però, nessuno ci ha ascoltati”, conclude.

1 commenti su "Vieste, protesta in piazza: “La salute è un diritto”"

  1. Allora non avete capito che ci vogliono le barricate dovete andare a Foggia a bari dal signor Vendola dal signor Nigro piemontese perché non è possibile che ha Vieste non ci siamo non dico un ospedale ma almeno un mini ospedale poi ci dovrebbe essere l elisoccorso che in Caso di ambulanze occupate ce l’ elisoccorso questo è il problema non si fanno barricate

