Regionali 2010: tutto ancora da definire nei due schieramenti pugliesi

Foggia – TUTTO ancora da definire in Puglia per le regionali del 2010. Importante sugli esiti del prossimo appuntamento elettorale gli sviluppi dell’inchiesta barese che ha travolto la giunta Vendola, che continua infatti a tenere sul “fiato sospeso” i diversi schieramenti politici. Maggioranza ed opposizione sono infatti alla ricerca di un candidato-presidente “espressione della societa’ civile e fuori dalle nomenklature di partito”. Le trattative, dunque, continuano frenetiche in attesa di input piu’ precisi da Roma, dove i vertici nazionali del Pd e del Pdl sono alle prese con altre scadenze delicate: dal giudizio della Consulta sul lodo Alfano (attesa entro la settimana) al Congresso dei Democratici, in programma domenica prossima nella capitale.

Senza contare la variabile Udc, che potrebbe scompigliare gli schemi attuali e aprire nuovi scenari.Tutto da sciogliere, dunque, il rebus nel centrodestra. Con una rosa di candidati in campo: il capogruppo del Pdl alla regione, Rocco Palese, braccio destro del ministro degli Affari regionali, Raffaele Fitto; l’imprenditore Fabrizio Lombardo Pijola, editore della tv locale ‘Antenna Sud’; il prefetto di Foggia, Antonio Nunziante; il giudice Stefano Dambruoso. Le ultime indiscrezioni danno in pole position proprio quest’ultimo, magistrato fra i piu’ esposti nella lotta alla mafia negli anni ’90 e poi impegnato nel Dipartimento antiterrorismo interno e internazionale della procura di Milano.

Anche nel centrosinistra la situazione e’ in alto mare. Il candidato ufficiale alla presidenza della Regione resta, comunque, Nichi Vendola, che sulla carta gode della fiducia del partito, ma non mancano molte perplessita’ sulla sulla sua riconferma.