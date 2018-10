Foggia. Settimana mondiale per l’allattamento materno

Di:

Foggia. In occasione della settimana mondiale per l’allattamento materno, la ASL Foggia invita la comunità a partecipare alle iniziative in programma il 6 ottobre 2018, a partire dalle ore 09.30, presso il Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia.

La giornata, che sarà animata dalla presenza di scolaresche e allietata da musica dal vivo, prevede un primo momento di discussione e confronto in cui professionisti della ASL e volontari delle Associazioni locali forniranno utili indicazioni sulla pratica dell’allattamento al seno e illustreranno l’importanza, per il benessere dei bambini, dell’assunzione del latte materno, quale alimento completo e gratuito.

Evento centrale (alle ore 10.30) sarà il flash mob che si svolgerà simultaneamente presso numerose località pugliesi: alcune neo mamme, già fruitrici dei servizi consultoriali, e tutte coloro che vorranno condividere l’importante momento, si ritroveranno ad allattare contemporaneamente. Un gesto naturale da valorizzare e incentivare.

Spazio anche alla danza (con “Gravi-danzando”) e alla pittura intuitiva.

L’incontro, inoltre, offrirà alle coppie di genitori una occasione propizia per scambiarsi esperienze e consigli e per conoscere in modo più approfondito i servizi e le prestazioni offerte dalla ASL di Foggia.

Ad allietare la giornata, ci sarà il Gruppo musicale “Swing Time Quintet“.

L’Evento è patrocinato da Unicef Italia, dal Mami (Movimento allattamento Materno italiano), dalla Regione Puglia in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali.