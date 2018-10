“Interrotta la Macchia – Monte e nessuno viene avvisato”

Di:

Monte Sant’Angelo. ”L’Amministrazione d’Arienzo riesce a trasformare in disagio persino eventi utili e importanti per la visibilità della nostra città. Infatti, molti cittadini hanno segnalato che, oggi, 5 ottobre, alle ore 15.00 circa, la strada Macchia-Monte Sant’Angelo risultava interrotta al traffico. A un primo momento nessuno ha capito cosa potesse essere successo, e sicuramente

nulla di grave è successo. Pur consultando il sito internet e la pagina Facebook del Comune di Monte Sant’Angelo nulla è riportato sull’interruzione.

L’arcano viene svelato solo perché, interpretando un articolo messo sul sito internet e sul profilo Facebook del Comune, si capisce che è in svolgimento la manifestazione Targa Puglia, “Gargano: un nostro Patrimonio”. Bisogna ringraziarne un nostro concittadino se la gente è stata messa a conoscenza della cosa, visto che dall’Amministrazione Comunale neppure un piccolo comunicato, un messaggio. CambiaMonte/PD, d’Arienzo, la Giunta superficiale sanno che per chiudere una strada c’è bisogno di un’ordinanza? Peraltro, sanno che avrebbero dovuto forse interessare la Provincia, visto che la Macchia-Monte è una strada provinciale? Dalle parti di CambiaMonte/PD certamente non sanno che sono stati creati disagi a tantissimi lavoratori, studenti e pendolari in genere

che giornalmente percorrono quella strada per raggiungere il luogo delle proprie attività. Eppure, sono così bravi nella propaganda e nei selfie che questa gli è proprio sfuggita! La città vittima di superficialità!

(Fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)