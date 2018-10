Leggi razziali. Manuela Dviri a Foggia

Di:

Foggia. Con un doppio incontro con la scrittrice e pacifista italiana (padovana sebbene da molti anni risieda a Tel Aviv, in Israele) Manuela Dviri, la Fondazione Monti Uniti di Foggia e l’Università di Foggia ricorderanno, soprattutto ai più giovani, quello che senza dubbio rappresenta il momento più buio della storia italiana: l’approvazione e l’entrata in vigore delle “Leggi razziali”, avvenimento da sempre oggetto di dibattiti politici e culturali e che adesso compie ottant’anni (tra propaganda, manifesti della razza ed effettiva adozione del provvedimento, l’iter in realtà durò diversi mesi, tuttavia l’approvazione del Consiglio dei Ministri avvenne il 10 novembre 1938, proprio mentre in Germania, Austria e Cecoslovacchia si consumava quella che sarebbe passata alla storia dell’umanità come la “Notte dei cristalli”). Il nobile pretesto per tornare su un argomento molto sentito dall’Università di Foggia, è la presentazione del libro-testimonianza “Un modo senza noi” di cui è autrice Manuela Dviri (Piemme 2015; Pagg. 392; Prezzo 17,50; Prefazione di Gad Lerner). Il volume verrà presentato lunedì 8 novembre (ore 18,00) nella sala “Rosa del Vento” della Fondazione Monti Uniti di Foggia (via Arpi 152, Foggia) e martedì 9 ottobre (ore 9,30) all’aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza (largo Papa Giovanni Paolo II, Foggia) con gli interventi del Rettore dell’Università di Foggia, prof. Maurizio Ricci; del presidente della Fondazione Monti Uniti di Foggia nonché ordinario di Diritto internazionale al Dipartimento di Giurisprudenza, prof. Aldo Ligustro; del prof. Federico Ghera e del prof. Stefano Picciaredda.

Fu proprio quest’ultimo a proporre alla Comunità accademica dell’Università di Foggia il conferimento della laurea “Honoris causa” al sopravvissuto alla shoah Alberto Mieli, ospite dell’Ateneo – insieme ad alcuni importanti esponenti della Comunità ebraica della Capitale – l’1 dicembre 2015 in una cerimonia molto commovente (https://www.youtube.com/watch?v=YguRZcB6ofo). Un argomento, quello della persecuzione razziale, particolarmente sentito dall’Università di Foggia, che in diverse manifestazioni pubbliche ha tenuto a marcare la netta distanza tra le regole della società democratica, il diritto alla critica e al dissenso e gli strumenti di abuso e sopraffazione (che invece furono alla base delle “Leggi razziali”). «L’introduzione delle Leggi razziali in Italia – spiega il prof. Aldo Ligustro – è stata la pagina peggiore della storia del Paese, dalla sua unità ad oggi. Il momento socialmente e culturalmente più basso, se si pensa che molti studenti e docenti universitari, per evitare di perdere i privilegi acquisiti, denunciarono al regime la presenza di colleghi ebrei nascosti nei ghetti o in altri posti. Nemmeno il mondo dell’università si sottrasse a questa atrocità, antropologica prima ancora che storica. Con questo doppio incontro in Fondazione e all’Università – aggiunge il prof. Ligustro – intendiamo principalmente rinfrescare la memoria a chi fa finta di perderla, a chi ogni tanto preferisce emendare questa orrenda parentesi del Paese. Orrenda perché, ad esempio, anche la Bulgaria aderì al regime nazista ma si rifiutò di approvare le Leggi razziali, almeno fino a quando non glielo imposero i tedeschi.

L’Italia, che allora era sotto un regime fascista come noto, invece sposò pienamente una filosofia discriminatoria che ci avrebbe marchiato a fuoco, e per sempre, come gli amici del peggior regime autoritario mai esistito sulla terra. E’ giusto che gli studenti, non solo quelli universitari, sappiano di cosa stiamo parlando e cosa imponevano le Leggi razziali. Quali umiliazioni e vessazioni prevedevano, sotto il bene stare di un intero Paese e della Chiesa cattolica che, questo forse l’aspetto più grave di tutta la vicenda, scelse consapevolmente di girarsi dall’altra parte».