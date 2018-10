Manfredonia. “Goccia dopo goccia si crea qualcosa di meraviglioso” (FOTO)

Di:

“Goccia dopo goccia si crea qualcosa di immenso di meraviglioso”

Profumi per la cosmesi viso – corpo, per l’igene della persona, per l’ ambiente, profumi alla spina equivalenti alle grandi marche, prodotti naturali creati alle essenze pure, ognuno può scegliere tra i tanti profumi la propria fraganza da “Goccia” in corso Roma 83 a Manfredonia, profumi – detersivi alla spina.

Una location accogliente e informata per far conoscere a tutti ognuno quest’idea ecologica ed intelligente.

Rispetta l’ambiente con meno dispersione di plastica e con l’abbattimento dei costi, senza perdere la qualità dei prodotti.

Qualità concentrata ed economicamente conveniente con i detersivi alla spina, a base di aloe vera , con olii al limone- arancio, detersivi da bucato a mano ed in lavatrice a base di sapone di marsiglia, detergenti per pavimenti , vetri e sgrassatori.

Ricarica alla spina

Rinnova le idee

Riduci la plastica

Rispetta la natura

Da “Goccia”, in Corso Roma 83 a Manfredonia.

FOTOGALLERY STATOQUOTIDIANO