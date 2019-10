Di:

“Dieci anni a tutelare, favorire e difendere la libertà di esprimere pensieri ed opinioni; incoraggiare la circolazione delle idee e delle informazioni; dare voce alla verità dei fatti.

In breve, esercitare il diritto alla libertà di parola e di stampa.

Diritto acquisito e riconosciuto grazie al cammino dell’uomo nel corso della Storia che ha portato a fissare tale diritto in documenti nazionali, come la Costituzione, con l’articolo 21, ed internazionali, come la Carta dei diritti fondamentali dell’unione Europea, come la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Il soggetto protagonista di un tale diritto, l’uomo, l’essere umano. E, accanto, a renderne concreto e fattivo l’esercizio, i mezzi di comunicazione.

Insieme, l’uomo come singolo e come parte di gruppi, e i giornali, la televisione, la radio, internet sono chiamati da un lato a contrastare l’eventuale cattivo utilizzo della acquisita libertà di manifestare il proprio pensiero; dall’altro lato, a garantire al massimo la possibilità di essere protagonisti nella produzione della conoscenza.

Da dieci anni, in questo cammino verso la libera parola e la libera informazione, anche Stato Quotidiano c’è. Accanto ai suoi lettori.

Articoli, pezzi vari su numerose questioni di interesse generale, nazionale e locale hanno trovato voce, nel bene e nel male sulla testata che ha visto la luce a Manfredonia.

E che ora si allarga, arriva a Foggia e raggiunge i Cinque Reali Siti della Capitanata.

“Con un’attenzione rivolta soprattutto alle vite personali, di gente comune, di singoli uomini e donne”, per citare le parole ricorrenti del direttore Giuseppe de Filippo.

Avanti, dunque, ancora.

Verso un sempre più pieno esercizio della libertà di stampa. E di parola.

Stato Quotidiano c’è.”

A cura della dottoressa Daniela Iannuzzi,

docente,prossima giornalista iscritta nell’Albo regionale della Puglia