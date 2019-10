Agenti uccisi a Trieste: il cordoglio di Foggia e della Capitanata

Di:

“L’A.n.p.s. Associazione nazionale polizia di Stato di Foggia si associa al dolore che ha colpito le famiglie dei giovani colleghi della Questura di Trieste. Un sentito e fraterno ringraziamento ai colleghi delle pattuglie dell’Arma che in segno di vicinanza in questo triste evento si sono fermate davanti la Questura di Foggia con i dispositivi acustici e i lampeggianti accesi”.

Tante le attestazioni, da Foggia e Capitanata, di partecipazione al dolore per gli agenti della Polizia uccisi a Trieste: cittadini, poliziotti con profilo privato che esprimono rabbia e rammarico per quanto ottenuto, istituzioni.

Riportato sulla pagina dei sostenitori Lega-Foggia e Provincia, scrive Antonio Tricarico: “Oggi è una giornata molto triste per noi italiani, due uomini della polizia di Stato sono stati uccisi a sangue freddo da un cittadino dominicano a Trieste.

“Una preghiera va a Pierluigi e Matteo- sono le parole del presidente della Provincia Nicola Gatta– che sono volati in cielo, riposate in pace. A nome mio personale e dell’intera Capitanata esprimo alle famiglie dei due agenti della Questura di Trieste e alla Polizia di Stato profondo cordoglio per l’efferato omicidio.

Non si può morire così, adesso vogliamo giustizia”.

Il giornale Trieste Cafe riporta, sulla sua pagina, il video davanti alla Questura di Foggia in cui le volanti della Polizia e quelle dei Carabinieri rendono omaggio ai caduti. Le commenta così: “Foggia. I Carabinieri e la Polizia piangono i loro colleghi di Trieste. Diverse uniformi, tutta una grande famiglia”

Piernicola Silvis, ex questore di Foggia, lunedì presenterà a Santa Chiara il suo ultimo libro “Illegali”.

“In memoria e al merito dei colleghi Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, uccisi questa sera a Trieste. La Polizia comunque non demorde e va avanti”. In tour per la presentazione del libro, scrive: “Negli stessi istanti in cui ieri sera, a Brescia, parlavamo in pubblico delle difficoltà e dei rischi del lavoro di poliziotto, due colleghi morivano in servizio. Una beffa amara che stamattina mi preme sulla testa come un martello pneumatico”.

www.facebook.com/100005356755998/videos/1189881397867074/?id=100005356755998