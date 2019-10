Anna Maria Vitulano “Meglio un quotidiano cartaceo o un giornale online?”

“Meglio un quotidiano cartaceo o un giornale online? La risposta non è semplice, soprattutto alla luce delle trasformazioni che hanno subito il modo di fare informazione e di comunicare.

Cercherò di farlo sia come fruitore che come operatore, nella mia duplice veste di cronista che collabora da una ventina d’anni con uno storico quotidiano, La Gazzetta del Mezzogiorno, e che in un recente passato e per un lungo periodo, è stata redattrice di due siti internet di informazione. Modi differenti di lavorare, di scrivere e di utilizzare le immagini, tempistica diversa nell’aggiornamento dei contenuti, possibilità di introdurre filmati e altri aspetti hanno determinato lo scatto in avanti del giornale online rispetto al cartaceo in un periodo in cui, peraltro, già navigava in brutte acque per la costante diminuzione dei lettori e la crisi delle vendite.

Ma è stato un sorpasso durato relativamente poco, il tempo necessario alle redazioni ‘tradizionali’ di trasformarsi, o meglio, di continuare a coccolare i lettori che amano sfogliare le pagine, sentirne l’odore di inchiostro e soffermarsi sull’articolo, e al tempo stesso di dialogare con la redazione ‘virtuale’ del proprio giornale dove, con un semplice clik su invio, arriva tutto: i pezzi che usciranno l’indomani sul cartaceo e che possono uscire con anticipo online, e tutta la produzione di notizie affidata ai nuovi freelance digitalizzati che documentano, fotografano, registrano e

mandano in sede.