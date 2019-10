Boccia a Foggia “Alleanza con M5s? La auspicavo dal 2013”

Di:

Foggia. Il Ministro Boccia stasera a Foggia per la Festa dell’Unità organizzata dal Partito Democratico. “Questa piazza e le mobilitazioni di questi giorni del PD, dimostrano che avevamo ragione a parlare della voglia di alleanza sociale da costruire a sinistra. Nicola Zingaretti ha avuto un grande coraggio e ora tocca a noi far sentire tutti a casa, anche con il nuovo PD digitale che ci aiuterà a superare l’organizzazione tradizionale per correnti.Sono un po’ di parte, avevo auspicato questa alleanza nel 2013 e mi fa molto piacere essere in un governo Pd- Movimento 5 Stelle e Leu“.

” Penso che, alla fine, questo governo ci abbia fatto tagliare i ponti alle spalle. Credo in questa alleanza sociale, ora dobbiamo essere noi all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte. Se sui livelli territoriali i gruppi dirigenti sapranno cogliere questa sfida, secondo me in tutte le regioni si potrà replicare questa alleanza”.