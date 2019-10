Calcio, per il Manfredonia test contro la Nuova Spinazzola

Di:

Arbitrerà il Signor Rossiello Natale (Sezione Di Molfetta,) il match Nuova Spinazzola-Manfredonia, valido per la 5° giornata del campionato di Promozione Pugliese Girone A, in programma domenica 6 ottobre 2019, presso lo stadio Alen Fasciano del paese citato. L’arbitro sarà assistito dai signori: Latini Luca (Sezione Di Foggia) e Dellaquila Giuseppe (Sezione Di Barletta.) Il Manfredonia ha 12 punti in classifica, la Nuova Spinazzola 4. I delfini devono necessariamente vincere la sfida, per mantenere il primo posto.

I Convocati

Nell’ultima seduta di rifinitura svoltasi venerdì pomeriggio allo Stadio Miramare, Mister Agnelli insieme al suo staff tecnico ha dirmato l’elenco dei convocati per la gara contro la Nuova Spinazzola:

Portieri: Ferrazzano, Morgillo, Prencipe.

Difensori: Basta, Ciuffreda, De Filippo, Di Noia, Riccardo, Roberto, Telera.

Centrocampisti: Cicerelli, Laboragine, Mastropasqua, Peres, Prota, Stoppiello.

Attaccanti: Albrizio, Grumo, Olivieri, Santoro, Trotta.

Presentazione Nuova Spinazzola

La Nuova Spinazzola milita da 4 anni nel campionato di Promozione Girone A; in precedenza ha disputato la trza, seconda e prima categoria. La rosa è composta da calciatori giovani ed esperti tra i quali: il Portiere Lagreca, il difensore Marchese, il centrocampista Quattromini, l’attaccante Difrancesco. L’obiettivo è vincere il campionato.

Gare della 5° giornata

Grottaglie-United Sly

Canosa-Vigor Bitritto

Don Uva-Ginosa

Norba Conversano-Noicattaro

Nuova Spinazzola-Manfredonia

Real Siti-Castellaneta

Rutiglianese-Borgorosso Molfetta

Sporting Apricena-FC Capurso

A cura di Sipontina Prencipe,

Manfredonia 05 ottobre 2019