Mariella La Forgia “Il giornalismo locale resta l’unico canale ‘puro'”

“Riconoscere le relazioni tra fatti e fenomeni di livello locale e dinamiche di scala più ampia è sicuramente una delle funzioni che si possono riconoscere al giornalismo locale e alle testate giornalistiche legate al proprio territorio.

Ho iniziato a scrivere quasi per gioco per questa città, occupandomi più di cultura e società che di cronaca o politica. Volutamente, perché non mi interessava entrare in certe dinamiche estranee alla mia indole.

E’ stato un amore a prima vista, la bellezza di poter imprimere con l’inchiostro eventi, ricorrenze, fatti che accadono a Manfredonia mi ha sempre affascinata. Poter recensire, raccontare le storie di uomini del nostro tempo, magari la vita di un giovane scrittore locale o il talento di un concittadino lontano.

Solo il giornalismo ti permette di scrutare e leggere la città in modo diverso, attraverso lenti che mettono a fuoco ciò che ad occhio nudo è difficile vedere. Puoi entrare nel profondo di un territorio, annusarne gli odori, accarezzare le sue membra, sviscerare la sua essenza. Solo raccontandolo, ti sembra che ciò che accade possa restare per sempre eterno, impresso nella memoria e dunque reale….

In questi anni da giornalista pubblicista, ho avuto modo di fare delle esperienze bellissime, di conoscere persone interessanti che altrimenti non avrei mai incontrato, non si fa giornalismo, si è giornalisti. Manfredonia è stata nel passato un’importante vivaio di piccole testate e periodici locali, che hanno dato l’opportunità a tanti giovani di esprimere le proprie opinioni ed idee in totale libertà: riaffiorano alla mente lo storico “Corriere del Golfo”, dove tante firme che ora vagano nel web, hanno mosso i primi passi. L’odore della carta stampata ha poi ceduto il passo alla velocità dei byte, come non ricordare www.manfredonia.net, o ancora www.ilsipontino.net. Fra queste testate nasceva dieci anni fa anche www.statoquotidiano.it, in contrapposizione alle voci un po’ più accorate ed allineate.

Una testata che ha sempre dato voce alla città, ascoltando i deboli, le minoranze, gli anziani, scendendo in strada e andando a scovare quelle situazioni “calde” o a volte “scomode” per i più. Si è lavorato tanto, ininterrottamente, grazie alla passione di un giovane Direttore che in questi anni non ha mai guardato l’orologio, anteponendo a tutto la necessità di rendere un servizio alla città e ai suoi cittadini.

StatoQuotidiano è diventato l’amico, il confidente, il signore della porta accanto, al quale rivolgersi per denunciare situazioni ma anche per valorizzare o ricordare momenti di forte umanità.

In un mondo dove l’informazione è fortemente manipolata e filtrata, il giornalismo locale resta l’unico canale “puro”, attraverso il quale il cittadino o il lettore in genere, può attingere un’informazione disinteressata ed attendibile.

Il giornalismo locale può essere considerato come l’ultimo baluardo del giornalismo dove ancora c’è il contatto col fatto e con il lettore. A volte i giornalisti locali sono considerati giornalisti di serie B, invece è proprio la vicinanza dei fatti che essi raccontano col lettore che attribuisce loro una grande responsabilità, quella di non poter sbagliare, pena la perdita di fiducia da parte del pubblico. Questa è la prima grande differenza con i quotidiani nazionali che non hanno il contatto diretto col lettore. In secondo luogo il giornalismo locale ti permette di andare ancora a caccia della notizia, il che è una garanzia di varietà e di libertà.

Il giornalismo locale racconta cose di cui nessun altro parla o sa abbastanza, svolge un servizio pubblico fondamentale. Getta luce su cose spesso condannate al silenzio. I giornali sono consultati quotidianamente da tutte le persone che vogliono sapere cosa sta succedendo intorno a loro. Proprio per questo, negli ultimi anni di crisi dell’informazione, quelli che spesso hanno retto meglio l’urto sono stati i locali, in grado di dare le notizie che non potevano essere trovate da altre parti. Come sostiene Bob Marshall, giornalista appassionato di tematiche ambientali e amante della natura, premio Pulitzer: “If you think to be too small to make a difference try sleeping with a mosquito (Dalai Lama)”, anche una piccola zanzara può darti fastidio e metterti in difficoltà, tenendoti sveglio tutta la notte.

Fare del giornalismo costruttivo significa saper ascoltare la gente, dare suggerimenti alle istituzioni, paventare, se è il caso, anche soluzioni a problemi contingenti. In un periodo di empasse quale quello che stiamo vivendo a Manfredonia, un giornale locale può divenire un punto di riferimento per cittadini smarriti.

Avere la possibilità di diventare un “portavoce” della comunità è un grande privilegio, e se come scrive Paolo Coelho “Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni”, allora i giornalisti sono detentori di questo coraggio. E quella penna che si anima e mette le ali, tu sei solo il tramite…..”

A cura della dottoressa Mariella La Forgia,

Giornalista, docente universitaria, amministrativa