Foggia. Interventi della Pl contro degrado urbano e abusivismo

Nel corso della giornata dell’1 ottobre 2019, in quattro distinte attività, una pattuglia della Squadra AntiDegrado della Polizia Locale di Foggia, in assetto SAD, poneva in esecuzione un servizio ad ampio raggio finalizzato al contrasto del degrado urbano, con particolare riferimento all’abusivismo commerciale in varie zone cittadine. La pattuglia è intervenuta in Via Napoli nei pressi degli OO.RR. e in Via Mele nei pressi di Palazzo di Città, ove riscontrava la presenza di parcheggiatori abusivi. Agli stessi, gli operatori di Polizia Locale contestavano n. 2 infrazioni all’art.7/15bis C.d.S e impartivano l’ordine di allontanamento di cui all’art. 9 comma 1del D.L. n.17/2017, così come convertito nella Legge n.48/2017. A distanza di qualche ora, gli agenti tornavano sui posti riscontrando che questi erano intenti nella medesima condotta già oggetto di sanzione e procedevano all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento a carico dei medesimi, segnalando la relativa recidiva alla Questura di Foggia.

In via del Salice, gli agenti impartivano medesimo ordine di allontanamento ad una donna di 19 anni di nazionalità bulgara intenta a svolgere attività di meretricio. Il giorno seguente, gli operatori tornavano sul posto riscontrando che questa era intenta nella medesima condotta già oggetto di sanzione, pertanto, procedevano all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento a carico della stessa donna.

Nella giornata del 2 ottobre 2019, una pattuglia in assetto SAD, interveniva nell’area del Quartiere Ferrovia, ove riscontrava la presenza n. 2 cittadini di nazionalità bulgara di 62 e 38 anni, intenti nella vendita di merce sulla pubblica via, senza autorizzazione alcuna occupando abusivamente il suolo pubblico. I venditori venivano sanzionati per violazione delle norme del codice del commercio. A carico degli stessi veniva, altresì, impartito l’ordine di allontanamento (c.d. mini daspo urbano) di cui all’art. 9 comma 1 del D.L. n. 17 2017, così come convertito nella Legge n. 48/2017. A distanza di qualche ora la pattuglia tornava sul posto riscontrando nuovamente la presenza del 38enne, intento nella medesima attività già oggetto di sanzione e procedeva all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento a carico del medesimo cittadino. Nei confronti dello stesso, deferito all’Autorità di P.S., potrà essere emanato il divieto d’accesso all’area, fino ad un massimo di sei mesi, ai sensi dell’art. 10 della già citata normativa.

Successivamente, durante dei controlli in parco Volontari della Pace, la pattuglia riscontrava la presenza di n. 1 camper in sosta nei pressi di una fermata bus i cui occupanti si erano accampati con tavoli e sedie e producendo rifiuti. Pertanto, il conducente del veicolo, un cittadino bosniaco di 55 anni, veniva sanzionato per la violazione alla Ordinanza Sindacale n. 70/2009 e a carico dello stesso veniva impartito l’ordine di allontanamento di cui all’art. 9 comma 1del D.L. n.17 2017 così come convertito nella Legge n.48/2017 ponendo fine a questa condotta illecita.

L’assessore alla Polizia Locale e alla Sicurezza Urbana, Cinzia Carella, evidenzia “l’impegno degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale per come, anche in autonomia, riescono ad operare in un contesto di crescente carenza di organico al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza in ambito urbano”.

